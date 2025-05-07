En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş rakam verdi

Dört aylık enflasyona göre emekli maaşına ne kadar zam geleceğini hesaplayan emeklilerin gözü son iki aylık verilerde. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş son yazısında en düşük emekli maaşının ne kadar yükseleceğini açıkladı. İşte emekli maaşına yansıyacak rakamlar...

TÜİK verileri açıklandıktan sonra emekliler de emekli maaşı ne kadar olacak? sorusuna kilitlendi. Dört aylık enflasyon rakamlarına göre TÜFE'deki değişim göz önünde bulundurulunca 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş bu rakamlara göre en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını hesapladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İsa Karakaş, bu hesaba göre 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenince yaklaşık 16.403 TL olacağını belirtti. Karakaş, maaşı 20.900 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 23 bin 694 TL maaşa hak kazanacağını ifade etti.

SON İKİ AYLIK VERİYLE KESİNLEŞECEK

Karakaş şu ifadeleri kullandı;

"TÜİK’in nisan ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin heyecanı daha da arttı. Zira dört aylık enflasyon verisi kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık veri kaldı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti."

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 30

Karakaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025'in ilk enflasyon raporunu paylaşımında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den %24'e yükselttiğini Ancak son gelişmelerle birlikte bu hedefin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Uzman ismin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30 seviyesinde.

