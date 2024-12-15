En düşük emekli maaşı ne zaman zamlanacak? Takvim ve taban tutar belli oldu

15 Aralık 2024 08:34 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:30

Milyonlarca emekli vatandaşın heyecanla beklediği en düşük emekli maaşı ocak zammı için takvim belli oldu. Maaşın ne kadar olacağına dair kulislerden önemli bilgiler sızarken taban olarak belirlenen tutar için uzlaşıldı. İşte detaylar...

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En düşük emekli​ maaşı​ için 3 milyon 718 bin emekli gözünü ocak ayına çevirmiş durumda. şu an 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 2025 Ocak ayı ile birlikte artırılacak. Zam oranı ise öncesinde belli olacak asgari ücret​, enflasyon​ ve emekli maaş artışlarına bakılarak belirlenecek. Hal böyleyken en düşüm emekli maaşı ile ilgili takvim ve istenen taban tutar netleşti.

OCAK MAAŞINA YETİŞECEK

Hükümet kanadı bir süredir, en düşük emekli maaşı artışları ve bunun bütçeye maliyeti ile ilgili etki analizleri üzerinde çalışıyordu. Bu çalışmalar sonrasında en düşük emekli maaşının ocak ayı ile birlikte artırılması konusu netleştirildi. 2025 yılı bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'in bir hafta daha çalışıp ocak ayının ilk haftasını da kapsayacak şekilde ara vermesi planlanıyor.

TORBA YASA İLE GELECEK

Tekrar çalışmalar başladığında öncelikli konuların başında en düşük emekli maaşı yer alacak. Düzenleme bir torba yasa teklifi kapsamında Meclis gündemine getirilip yasalaştırılacak. Yasanın ocak ayı maaşlarına yetişmesi sağlanacak. Ancak yetişmese de geriye dönük fark ödemesi yapılması planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye gazetesinin haberine göre , kulislerde en düşük emekli maaşı ne kadar olur sorusunun cevabın ilişkin de önemli bilgiler var. İddiaya göre en düşük emekli maaşının 13 bin 500 liranın altında olmayacak. Artıştan etkilenecek emekli sayısına göre bu rakamın 14 bin 500’e kadar çıkabileceği belirtiliyor.

KÖK MAAAŞI TAMAMLANANLARA MÜJDE

Kulislerde, maaşları 12 bin 500 liraya tamamlananların maaş artışının, kök maaş üzerinden değil, 12 bin 500 lira üzerinden yapılmasına yönelik öneri de tartışılıyor. Yeni maaş, 3 Ocak'tan sonra asgari ücret, enflasyon ve emekli maaşlarındaki artışlara bakarak netleştirilecek.