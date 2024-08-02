En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de! Fark ödemesi için tarih verildi: İşte emekliye maaş farkı tablosu
En düşük emekli maaşı için yapılan düzenlemenin ardından 12 bin 500 lira olmasını öngören yasa Resmî Gazete’de yayımlandı. 2024 Ocak ayından itibaren 10 bin lira olarak uygulanan taban aylık 12 bin 500 lira olarak hesaplara yatacak. Böylelikle alacağı toplam ödeme en düşük emekli maaşının altında kalanlara yapılacak fark ödemesi 2 bin 500 TL’ye kadar varacak. Kim ne kadar ek ödeme alacak? İşte milyonların ilgilendiren emekliye maaş farkı tablosu...
En düşük emekli maaşı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe girdi. Kök aylığı 8 bin TL’nin altında olan emeklilere enflasyon farkıyla beraber Hazine’den sağlanan destekle maaşları 12 bin TL seviyesine çıkarıldı. Bununla beraber Meclis’ten geçen yasa 3.7 milyon emekli için temmuz ödeme dönemi itibarıyla uygulanacak. Kök aylıklara göre kim ne kadar fark ödemesi alacak? İşte Tüm detaylar…
EMEKLİYE MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli aylığının yükseltilmesinden oluşan fark ödemesinin 7 Ağustos’ta yapılacağı duyuruldu.
FARK ÖDEMESİ 2 BİN 500 LİRAYA VARACAK
Haziran ayı TÜFE rakamlarının açıklamasıyla ortaya çıkan enflasyon farkıyla SSK ve Bağkur emeklisine yapılan zam 24,73 oldu. Bu oranın uygulanmasına rağmen maaşı ek ödemeyle beraber en düşük emekli maaş ödemesinin altında kalanlara 2 bin 500 TL’ye varan fark ödemesi verilecek.
Emekliye maaş farkı ödemesi yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlandı. Emekli maaşı 12 bin liranın altında kalanlar fark ödemesi imkanından yararlanacak.
EMEKLİYE MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NASIL HESAPLANDI?
Milyonlarca emeklinin yeni maaşları hesaplanırken haziran ayı ek ödemelerini dışında kök aylıklara yüzde 24,73 zam yansıtıldı. Ortaya çıkan yeni rakamın yüzde 4’lük kısmı ek ödeme olarak yansıtıldı. Ancak kök aylığı 8 bin 513 TL’nin altında kalanlar için bu yüzde biraz daha yükseltilerek yüzde 5’e çıkarıldı.
Zamlı maaş ve ek ödeme oranının toplamı emeklinin yeni maaşı olarak ortaya çıkacak. Temmuz ayında ek ödemelerle maaşı 10 bin liranın altında kalanların maaşı 10 bin liraya tamamlanarak hesaplandı. 10 bin lirayı aşanlara ise aradaki fark ödendi.
Ek ödemeye rağmen maaşı en düşük emekli maaşının altında kalanlara ise tamamlama yapılacak. 12 bin 500 lira olan yeni taban aylık tutarından, temmuz ayı maaş döneminde yatırılan tutar çıkarılacak. Elde edilen sonuç fark olarak emeklilere ödenecek.
EK ÖDEMELER 2 BİN 500’E KADAR ÇIKACAK
Temmuz ayında ek ödemesiyle beraber maaşı 10 lirada kalanlara 2 bin 500 TL’lik fark ödenecek.
Ödeme tablosu şu şekilde yapılacak:
Kök aylık 10 bin 500 lira olan ek ödeme 2 bin TL,
11 bin alana 500 TL,
12 bin lira alana 500 TL fark ödemesi yatacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
- Kök aylığı 7 bin 050 olan emeklilerin haziran ve temmuz aylarında maaşları 10 bin liraya tamamladı. Yasanın çıkmasıyla fark ödemesi 2 bin 500 lira olacak.
- Kök aylığı 7 bin 50 ila 7 bin 700 arasında değişen emekliler için ek ödeme 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.
- Kök aylığı 7 bin 750 ile 8 bin 50 arasında değişen emekliler ise 2 bin 447- 2 bin 58 TL arasında değişen ek ödeme alabilecek.
- Kök aylığı 8 bin 100 ila 8 bin 850 arasında değişen emekliler en düşük bin 993 – bin 20 TL arasında fark ödemesi alacak.
- Kök aylığı 8 bin 850’nin üzerinde olanların ek ödemeleri ise bin TL’nin altında kalıyor.