En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de! Fark ödemesi için tarih verildi: İşte emekliye maaşı farkı tablosu

02 Ağustos 2024 10:10 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:27

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe girdi. Kök aylığı 8 bin TL’nin altında olan emeklilere enflasyon farkıyla beraber Hazine’den sağlanan destekle maaşları 12 bin TL seviyesine çıkarıldı. Bununla beraber Meclis’ten geçen yasa 3.7 milyon emekli için temmuz ödeme dönemi itibarıyla uygulanacak. Kök aylıklara göre kim ne kadar fark ödemesi alacak? İşte Tüm detaylar…

EMEKLİYE MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığının yükseltilmesinden oluşan fark ödemesinin 7 Ağustos’ta yapılacağı duyuruldu.

FARK ÖDEMESİ 2 BİN 500 LİRAYA VARACAK

Haziran ayı TÜFE rakamlarının açıklamasıyla ortaya çıkan enflasyon farkıyla SSK ve Bağkur emeklisine yapılan zam 24,73 oldu. Bu oranın uygulanmasına rağmen maaşı ek ödemeyle beraber en düşük emekli maaş ödemesinin altında kalanlara 2 bin 500 TL’ye varan fark ödemesi verilecek.

Emekliye maaş farkı ödemesi yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlandı. Emekli maaşı 12 bin liranın altında kalanlar fark ödemesi imkanından yararlanacak.

EMEKLİYE MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NASIL HESAPLANDI?

Milyonlarca emeklinin yeni maaşları hesaplanırken haziran ayı ek ödemelerini dışında kök aylıklara yüzde 24,73 zam yansıtıldı. Ortaya çıkan yeni rakamın yüzde 4’lük kısmı ek ödeme olarak yansıtıldı. Ancak kök aylığı 8 bin 513 TL’nin altında kalanlar için bu yüzde biraz daha yükseltilerek yüzde 5’e çıkarıldı.

Zamlı maaş ve ek ödeme oranının toplamı emeklinin yeni maaşı olarak ortaya çıkacak. Temmuz ayında ek ödemelerle maaşı 10 bin liranın altında kalanların maaşı 10 bin liraya tamamlanarak hesaplandı. 10 bin lirayı aşanlara ise aradaki fark ödendi.

Ek ödemeye rağmen maaşı en düşük emekli maaşının altında kalanlara ise tamamlama yapılacak. 12 bin 500 lira olan yeni taban aylık tutarından, temmuz ayı maaş döneminde yatırılan tutar çıkarılacak. Elde edilen sonuç fark olarak emeklilere ödenecek.

EK ÖDEMELER 2 BİN 500’E KADAR ÇIKACAK

Temmuz ayında ek ödemesiyle beraber maaşı 10 lirada kalanlara 2 bin 500 TL’lik fark ödenecek.

Ödeme tablosu şu şekilde yapılacak:

Kök aylık 10 bin 500 lira olan ek ödeme 2 bin TL,

11 bin alana 500 TL,

12 bin lira alana 500 TL fark ödemesi yatacak.

KİM NE KADAR ALACAK?