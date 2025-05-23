En düşük emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Kulisler hareketli: İşte konuşulan rakamlar

Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilerin maaş zammı heyecanı artıyor. Milyonlarca kişinin gözü Temmuz zammına çevrilmiş durumda. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamı, emeklilere yapılacak maaş artışını belirleyecek. En düşük emekli maaşının 17 bin liraya çıkarılması konuşulsa da, bunun için yasal bir düzenleme şart. Asgari ücrete ara zam olasılığı zayıf görünse de, haziran ayında kesin kararın açıklanması bekleniyor.

Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca kişi maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları zam için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli gözünü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı altı aylık enflasyon verisine çevirmiş durumda. Yapılan tahminler, yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 18 civarında gerçekleşebileceği yönündeyken, bu durumda en düşük emekli maaşının 14.469 liradan yaklaşık 17 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ORANSAL ARTIŞ GÜNDEMDE

Enflasyon oranı, emekli maaş artışlarının temel belirleyicisi olacak. Türkiye gazetesinin haberine göre, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da en düşük emekli maaşına oransal bir artış yapılması gündemde. Ancak böyle bir artışın hayata geçebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon rakamlarının 3 Temmuz’da açıklanmasının ardından, Meclis tatile girmeden önce bir yasal adım atılması ihtimali bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl benzer bir süreç yaşanmış, Temmuz ayında çıkarılan yasayla tüm emeklilere yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl da aynı yönde bir adım atılması ihtimal dâhilinde olsa da, şu an için AK Parti’nin bu konuda somut bir çalışması olmadığı belirtiliyor. Hâlihazırda en düşük emekli maaşı olan 14.469 lirayı alan yaklaşık 4 milyon kişi bulunuyor. Maaşların 17 bin liraya yükseltilmesi durumunda, bu rakamın daha da artacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Öte yandan, asgari ücrete yıl ortasında bir ara zam yapılıp yapılmayacağı da tartışılan konular arasında yerini alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da enflasyonda ciddi bir sapma olması durumunda gerekli adımların atılabileceğini ifade etmişti. Ancak mevcut ekonomik tabloya bakıldığında, hükûmet ve AK Parti yönetimi ara zam ihtimalini şu an için düşük görüyor.

Kulislerde, Haziran ayı içerisinde konuyla ilgili nihai kararın verileceği konuşuluyor. Ekonomi yönetimi, enflasyonun seyrini ve kamu maliyesi üzerindeki etkilerini dikkate alarak yeni bir düzenleme gerekip gerekmediğini değerlendirecek. Bu kapsamda, Temmuz ayı emekliler için, Haziran ise asgari ücretliler için belirleyici bir dönem olacak gibi görünüyor.