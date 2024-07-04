En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

04 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:46

TÜİK, çarşamba günü haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE, yüzde 2,55 beklentilerini geride bırakarak yüzde 1,64 olarak açıklandı. Böylelikle altı aylık enflasyon farkı %24,73 oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı. Peki, en düşük emekli maaşı için hangi rakamlar masada!

TGRT Haber ekranlarından açıklama yapan SGK Uzmanı Emin Yılmaz canlı yayında olası senaryoları hesapladı.

Yılmaz 10 bin liranın altında maaş alanlar için şunları söyledi:

HİSSEDİLİR BİR ZAM ALAMAYACAKLAR

Taban aylık dediğimiz 10.000 TL. Sizin reelde maaşınız hesaplanıyor. Belli bir rakam çıkıyor. Eğer bu alt sınır dediğimiz rakam 10.000 liranın altındaysa 5.510 sayılı yasanın 19. maddesine göre hazineden tamamlanıyordu. Kök maaşlarla ilgili bakıldığı zaman bugünkü veri ışığında kök maaşı 8.017 TL'nin altında olanlara hissedilir bir zam maalesef gelmeyecek.

RAKAM REVİZE EDİLEBİLİR

Memur emeklerimiz ayın ilk haftasında maaşlarını alıyorlar. Devamında da bununla ilgili ilk SSK emeklisi de 17'sinde alıyor. Yani ayın üçü ile 17'si arasında bir güncelleme daha yapılabilir. Refah payı seyyanen zam buna benzer bir güncellemeyi hükümet kanadı açıklayabilir.

Geçen dönemde tam 3 defa revize edildi bu rakam. Bu rakam bununla ilgili de yine ekstra yasa düzenlenmesi lazım. Şu an torba yasa var. Bu torba yasaya önerge şeklinde gelip hızlı bir şekilde gelip geçişi sağlanırsa ayın 10 yedisine yetişme imkânı olabilir.

REFAH PAYINDA YÜZDE 5’İN ÜZERİNDE BEKLENTİM YOK

Sahada %5, %10 ve %15 refah payı konuşuluyordu. Bana göre yüzde 5'in üzerine çıkacağını tahmin etmiyordum. Çünkü burada bir de yıl sonu enflasyonumuz olacak.

Hep %25 enflasyon verisini tahmin ediyorduk. Yüzde 5'te eklenti olduğu zaman % 30'a geliyor. Yıl sonunda %38 olursa %8 puan. Arkada daha temmuz ve aralık ayı var. Onlarda hiçbir enflasyon çıkmayacak, ondan dolayı % 5'in üzerinde bir beklentim benim şahsen yoktu.

SENARYOLARI SIRALADI

10 bin liranın altın maaş alanlarla ilgili de konuşan Yılmaz, en düşük emekli maaşı için senaryoları şu sözlerle anlattı: Bir kök maaşlara eklenti seyyanen bir zam ve bu seyyanen zamla birlikte 10 bini altında alanların maaşı 10.000 liraya getirilecek.

Devamında altı aylık enflasyon verisi olan %24. 73'lük pay eklentisiyle bu rakamın 12.473 liraya çıkma ihtimali olabilir. Yıl sonu enflasyonu hedef enflasyon %38 olarak değerlendiriliyordu. Dolayısıyla 10.000 liranın %38'i 13.800 liraya denk geliyor. Bunların dışında 10.000 liralık rakamı 12.500 veya 15.000 seviyesini gelme ihtimali olabilir.

Yılmaz, Bakan Işıkhan’ın refah payı için herhangi bir çalışma yapmadıklarına dair açıklamalarını hatırlattı. Yılmaz bu hafta ve önümüzdeki hafta emeklilerle ilgili yapılacak düzenlemeler için önem taşıdığını ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

En düşük emekli maaşının herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa temmuz itibarıyla 12 bin 473 olması bekleniyor.