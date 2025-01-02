En düşük emekli maaşı zam şifresi çözüldü! Aralık ayı enflasyonu için İstanbul sinyali: Rakam ortaya çıktı

02 Ocak 2025 12:00 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:09

Emekliye zam müjdesi yaklaşıyor. En düşük emekli maaşı için kritik ipucu geldi. Dün açıklanan İstanbul enflasyonu 6 aylık fark için öncü gösterge oldu. Beklenen emekli maaşlarında zam oranı bu veriyle hesaplandı. Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, en düşük emekli maaşı için rakam verdi.

Hem emekli zammını hem de kişi başı ne kadar vergi ödeneceğini hesapladı! Vergi uzmanından 2025 hesabı

Hem emekli zammını hem de kişi başı ne kadar vergi ödeneceğini hesapladı! Vergi uzmanından 2025 hesabı

Memur ve emekli​ için yarın kader günü olacak. Kritik gün öncesi emekli zammı için öncü ipucu geldi. İstanbul​ enflasyonu maaşlara gelecek zam​ oranını verdi. Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yapılacak zam oranlarını beklerken en düşük emekli maaşına ilişkin net oran ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam'dan geldi.

İSTANBUL ENFLASYONU EMEKLİ ZAMMINI VERDİ

Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonu öncesinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan öncü enflasyon​ verisi İstanbul enflasyonu geldi. İTO verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,7 oldu. Bu oranla birlikte memur ve emekli maaşlarına yönelik zam oranları ile en düşük emekli aylığına dair öngörüler de şekillendi.

Erdal Sağlam, enflasyonun aylık bazda yüzde 1,7 açıklanmasıyla yıllık enflasyonun yüzde 45-46 arasında olabileceğini ifade etti. Memur maaşlarındaki zam oranının ise yüzde 12-13 oranında olacağını söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarındaki kök ücret düzenlemesi için de nefesler tutuldu. Ocak ayının 3. haftası Meclis'e gelmesi beklenen en düşük emekli maaşı zam düzenlemesi için tahminler gelmeye devam ediyor.

Sağlam, işçi emeklilerinin yüzde 16-17 gibi bir zam alması durumunda maaşlarda çok düşük bir atış olacağını ifade ederek en düşük işçi emeklisinin maaşının 14 bin 500 TL'ye çıkacağını belirtti. Bu rakamın 15 bin TL'ye yuvarlanabileceğini vurguladı. Emekli maaşlarına yapılan artışın bir zam olmadığını belirten Erdal Sağlam "Üstüne bir şey gelirse ancak o zam diyebileceğiz" dedi.