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En düşük emekli maaşı zammı için flaş hamle! İstenen oran belli oldu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Sözcü
29 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:15
En düşük emekli maaşı zammı için flaş hamle! İstenen oran belli oldu

En düşük emekli maaşı Çalışma Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Zirvede tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan ortaya koyduğu seyyanen zam formülü ile emekli maaşı zammı için istenen oran hükümete iletildi.

En düşük emekli maaşı zammı için kritik bir toplantıya imza atıldı. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) organize ettiği genel kurul toplantısında emekli kesiminin seyyanen zam talebi belli oldu.

En düşük emekli maaşı zammı için flaş hamle! İstenen oran belli oldu - 1. Resim

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'IN YARDIMCILARI DA KATILDI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılmadığı toplantıda işçi, işveren, memur, emekli, esnaf ve çiftçi temsilcilerinden oluşan delegeler hazır bulundu. Işıkhan'ın yerine bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda emekliler  ‘seyyanen zam’ talebini hükümete sundu. Bu doğrultuda talep edilen zam tutarını kalem kalem hesaplayan Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan şu formülü ortaya çıkardı:

En düşük emekli maaşı zammı için flaş hamle! İstenen oran belli oldu - 2. Resim

İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TALEBİ BELLİ OLDU

  • En düşük emekli kök maaşı: 8 bin lira
  • Kök maaşa yapılması gereken seyyanen zam: 10 bin lira
  • Seyyanen zam sonrası en düşük kök maaş: 18 bin lira
  • Yeni kök maaş artı gıda enflasyonu zammı: 4 bin 500 lira (Yüzde 25)
  • 2025 yılında istenen en düşük emekli maaşı: 22 bin 500 lira

En düşük emekli maaşı zammı için flaş hamle! İstenen oran belli oldu - 3. Resim

AÇLIK SINIRI HATIRLATMASI

Haberde konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Çalışkan'ın sözlerine de yer verildi. Buna göre, Çalışkan formüle göre zammın yapılması halinde dahi açlık sınırını yakalayamayacaklarını aktararak “Hiç olmazsa ortalama aylık olarak yakalamaya çalışıyoruz. Ortalama emekli aylığı 14 bin lira. Bu zam verilirse açlık sınırını yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Sözcü

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