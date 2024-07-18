En düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifi Meclis'te!

18 Temmuz 2024 12:32 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:34

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Emekli promosyonu için temmuz zammı! Bankalar kesenin ağzını açtı: 18 bin TL'ye kadar çıkıyor

Emekli promosyonu için temmuz zammı! Bankalar kesenin ağzını açtı: 18 bin TL'ye kadar çıkıyor

En düşük emekli maaşı ile ilgili karar, asgari kurumlar vergisi ve POS cihazları hakkındaki cezaları ilgilendiren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

KURUMLAR VERGİSİ GÖRÜŞÜLECEK

Vergi düzenlemesiyle küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinden elde ettikleri kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak. Ayrıca yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirilecek. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olmayacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 LİRAYA ÇIKIYOR

Ayrıca ‘yap-işlet-devret' modeli ile kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacak. Yurt dışına çıkış harcı ise düzenleme çerçevesinde 150 liradan 500 liraya yükseltilecek. Harç ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

5 PUANLIK PRİM DESTEĞİ KALKAKACAK

Düzenlemede çalışma hayatına ilişkin alınan kararlar doğrultusunda EYT ile emekli olanların aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yüzde 2,25 prim oranının yüzde 1,5’e kadar indirme, yüzde 2,5’e kadar artırma konusunda cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Başkasına ait kredi kartı ve POS cihazını kullanımda belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bu çerçevede bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak. Cihazını başkasına kullandıranlar da aynı oranda cezaya tabi olacak.

Ayrıca vergi düzenlemesi çerçevesinde 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek.