En düşük emekli maaşında 33 bin TL hesabı! Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Çarpıcı seyyanen zam detayı

15 Ekim 2024 13:28 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:19

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı için milyonlar ocak 2025 tarihini bekliyor. Emekli maaşları zam oranı bu tarihte netleşecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025'te memur ve emekli zam oranlarının ne kadar olacağını kuruşu kuruşuna hesapladı. En düşük emekli aylığında beklenmedik hesap ortaya çıktı.

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En düşük emekli maaşında yeni rakamı Özgür Erdursun hesapladı. SGK Uzmanı​ Özgür Erdursun, 2025 yılı için memur ve SSK Bağkur emeklilere yapılacak zam oranları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, en düşük emekli maaşına ocak ayında yapılacak zam için net oran verdi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI​

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un öne çıkan açıklamaları şöyle;

"12.500 lira alan bir emeklinin bir büyükşehirde kira ödemesi aynı zaman da beslenebilmesi yani mümkün değil. Emekliye oransal artış hiçbir işe yaramayacak. Yüzde 10 devlet memurlarına enflasyon farkı çıkacak. SSK ve Bağkur emeklilerine de yüzde 15 fark çıkacak.

Hükümet şunu da söyleyebilir; 'Yüzde 15, 6 aylık bir enflasyon farkı çıktı, memurun farkını da öyleyse yüzde 15'e tamamlayalım' da diyebilirler. Yani ortalama yüzde 15'e çıkabilir. Ama memurun tamamlanmazsa yüzde 10 veya 10,5 bir artışı olacak. SSK Bağkurlular da yüzde 15, yüzde 16 arasında enflasyon farkı alacaklar.

Oranların hiçbir önemi yok. Önemli olan emekli aylıklarında bir kayıp yaşandı, bir düzenlemeye ihtiyaç var. Emekli aylıklarında oransal artışı evet yapsınlar ama bunun yanında ayrıca bir düzenleme olmadan oransal artışın bir anlamı yok. Rakamlar zaten düşük. Bu düşük rakamlara siz oransal bir hesap yapıp artış yaparsanız yüzde 100 de yapsanız bir işe yaramaz.

Bu nedenle de olması gereken sendikalar şu cümleleri kurmalı. Şu konuda ısrarcı olmaları gerekiyor; Muhakkak öncelikle aylıkların iyileştirilmesi bunun üzerine enflasyon farkının verilmesi gerekiyor. Yani seyyanen bir artış şu anda devlet memurlarına 2023 Temmuz ayında 8077 liralık bir seyyanen artış yapılmıştı. Şu anki değeri 12.000 TL. Bu 12.000 liralık değer ocak ayında yaklaşık 13.800 lira olacak. Tekrar ediyorum. Devlet memurlarına 2023 Temmuz ayında verilen 8077 liranın 2025 Ocak ayındaki değeri TÜİK'in enflasyonuna göre 13.800 TL.

EMEKLİ SEYYANEN ZAM ALACAK MI?

Tüm emeklilere 13.800 lira seyyanen artış yapılıp emekli aylıklarına eklenmeli. Bence bu kök aylığa eklenmeli. Artık en düşük tamamlanan aylık meselesinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun üzerine de yüzde 15 mi enflasyon diyorlar o zaman da yüzde 15'i kabul etmeleri gerekiyor. Bakın bu artış olmadan oransal artış hiçbir işe yaramaz.

En düşük aylık 7.000 lira şu anda Türkiye'de. Bu 7.000 lira aylığın üzerine 13.800 lirayı koymaları gerekiyor. En alttan prim yatırmış olan birisinin kök aylığı 20.000 liraysa bu kişinin 20.800 liraya çıkacak. Bunun üzerine de yüzde 15 koyup en düşük aylığı 24.000 liraya çıkarmaları gerekiyor ve artık tamamlanan aylık meselesini de ortadan kaldırmaları gerekiyor.

OLMASI GEREKEN EN DÜŞÜK AYLIK 33 BİN TL

Bu durumda şu anda kendi kök aylığı 15.000 lira olanın ne olur? Bu durumda 15.000 lira olan birisinin de aylığı çıkar 28.800 liraya. Bunun üzerine de yüzde 15 enflasyon farkı alırsa 33.000 olur.

Bu rakamlar, bu benim söylediğim rakamlar, gerçek rakamlar. Olması gereken rakamlar. Peynirle, zeytinle, ekmekle, kirayla, ayakkabı fiyatıyla, pantolon fiyatıyla, okul masraflarıyla oranladığımızda artışların bu yönde olup rakamların buraya çıkması gerekiyor. Cebimizden çıkan para aynı oranda daha fazla çıkıyor aynı oranda da cebimize giren para artırılmalı. Bu durumda bu kişilerin artışlarına biz yine zam yaptık diyemezler.

Bu rakamda da hükümet sadece şunu söyleyebilir. Evet biz enflasyondan dolayı en azından zararlarını telafi ettik diyebilir. Aksi halde oransal artışın bir anlamı olmayacak."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI​ BEKLENTİLERİ

Yüzde 20 zam olursa - 15 bin TL

Yüzde 25 zam olursa - 15 bin 625 TL

Yüzde 30 zam olursa - 16 bin 250 TL

Özgür Erdursun, 4a-4b SSK, Bağ-Kur emekli zammı oranını veren 6 aylık enflasyonun yüzde 15,53 olacağı hesaplandı. Bu orana göre Bağ-Kur'lu esnafın maaşının 12.695 TL’den 14.666 TL’ye, Bağ-Kur tarım emekli maaşının 10.089 TL’den 11.656 TL’ye, SSK 2000 öncesi emekli maaşının 14.178 TL’den 16.380 TL’ye ve SSK 2000 sonrası emekli maaşlarının da 8.789 TL’den 10.154 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞINDA 334 TL HAZİNE YARDIMI

Erdursun, en düşük emekli aylığı altında kalan maaşlara ise Hazine'nin destek olacağını ifade etti. Bağ-Kurlu esnaf maaşı için Hazine’den 334 TL, Bağ-Kur tarım emekli maaşı için 3.344 TL, SSK 2000 sonrası emekli maaşı içinse 4.846 TL destek verileceğini ifade etti.