En düşük işçi maaşı 43 bin TL oldu: İkramiyelere de yüzde 33 zam! Toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı

En düşük işçi maaşı 43 bin 28 TL olarak belirlendi. Ramazan ve bayram ikramiyeleri yüzde 33 zam ile 1500 TL'den 3 bin 500 TL'ye çıkarılırken bağlı ödemelere de yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Sivas Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 43 bin 28 TL oldu. Sivas Belediyesi, Özbelsan işçileriyle toplu iş sözleşmesi imzaladı ve işçilere yüzde 33 ila yüzde 43 oranlarında zam yaptı. En düşük işçi maaşı 43 bin 28 TL oldu.

SİVAS BELEDİYESİ ÖZBELSAN İŞÇİLERİNE YÜZDE 43 ZAM YAPTI

Sivas Belediyesi, Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. İmza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Ramazan ve bayram ikramiyelerine yüzde 33 zam yaparak bin 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye çıkarırken bağlı ödemelere de yüzde 100 oranında zam yaptık. Çalışan personellerimize farklı bir uygulama yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüze istinaden Sivas Belediyesi'nde ilk kez saha primi uygulamasına geçerek maaşlarına ilaveten brüt 2 bin 800 TL'de artış sağlamış olduk.

Tüm bu veriler ışığında ikramiyeler dahil büro çalışanlarımızın maaşını 43 bin 28 TL'ye çıkarmış olduk. Sahada çalışanlarımızın maaş ikramiye ve saha primlerini 45 bin 29 TL'ye çıkarmış olduk. Teknikerlerimize yine ikramiye dahil onlara da saha ekledik. Saha ödemesi diyerek 48 bin 792 TL'ye çıkarmış olduk. Bir diğer konu mühendislerimizin maaşını ise yine ikramiyelerle birlikte 52 bin 810 TL'ye çıkarmış olduk" açıklamasında bulundu.

EN DÜŞÜK TABAN YEVMİYE ARTTI

Sivas Belediyesi'nde en düşük taban yevmiyelerini yüzde 33 zam yaparak 900 TL'den bin 200 TL'ye çıktı. Teknikerlerin taban yevmiyeleri yüzde 33 oranında, mühendislerin taban yevmiyeleri ise yüzde 43 oranında arttı.