En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları

23 Ekim 2024 16:15 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:17

Konut kredisi faiz oranları yeniden belirlendi. En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu. 17 Ekim'de açıklanan politika faizi sonrası konut kredisi faiz oranları özellikle ev alacaklar vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan hamle geldi. Bankaların sunduğu güncel oranlara göre 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları sıralandı. Öte yandan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 2024 ekim itibarıyla taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da değişiklik yaptı. 3 kamu bankası taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları yeniden belirlendi.

Politika faizinin açıklanması sonrası konut kredisi​ faiz oranları da güncellendi. Ziraat Bankası​ tarafından başlatılan bu konut kredisi kampanyası diğer bankalara da yayıldı. Bankaların 10 yıllık konut kredisi geri ödeme tablosu ortaya çıktı. 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için faiz oranları değişti. İşte aylık taksit tutarları.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son toplantısında faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncellerken, konut kredisi faiz oranları da yeniden düzenlendi. Krediyi kullanacak vatandaşlar bütçelerini bu oranlara göre ayarlamaya başladı.

GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE AYLIK TAKSİT TUTARLARI

2 milyon TL konut kredisinde faiz oranları ve10 yıllık geri ödeme tablosu şöyle;



AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz oranı: %2,89

Aylık taksit: 59.757,08 TL

Toplam geri ödeme: 7.195.469 TL

ING (Konut Kredisi)

Faiz oranı: %3,19

Aylık taksit: 65.308,18 TL

Toplam geri ödeme: 7.857.101 TL

VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)

Faiz oranı: %2,99

Aylık taksit: 61.595,32 TL

Toplam geri ödeme: 7.411.338 TL

GARANTİ BBVA (Konut Kredisi)

Faiz oranı: %3,06

Aylık taksit: 62.889,51 TL

Toplam geri ödeme: 7.571.535 TL

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

Faiz oranı: %3,09

Aylık taksit: 63.445,96 TL

Toplam geri ödeme: 7.630.889 TL

VAKIFBANK​ (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

Faiz oranı: %3,30

Aylık taksit: 67.369,06 TL

Toplam geri ödeme: 8.105.287 TL

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz oranı: %3,40

Aylık taksit: 69.253,07 TL

Toplam geri ödeme: 8.334.068 TL

DENİZBANK (Mortgage Kredisi)

Faiz oranı: %4,21

Aylık taksit: 84.801,56 TL

Toplam geri ödeme: 10.193.146 TL

TEB (Konut Kredisi)

Faiz oranı: %3,90

Aylık taksit: 78.799 TL

Toplam geri ödeme: 9.477.524 TL

3 milyon TL konut kredisinde faiz oranları ve10 yıllık geri ödeme tablosu şöyle;

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.442.646 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %5,50

Aylık Taksit: 165.267,85 TL

Toplam Ödeme: 19.852.707 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 96.842,93 TL

Toplam Ödeme: 11.651.711 TL

ING

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 97.962,27 TL

Toplam Ödeme: 11.780.592 TL

GARANTİ BANKASI

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 94.334,27 TL

Toplam Ödeme: 11.349.906 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.444.723 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 99.646,12 TL

Toplam Ödeme: 11.979.594 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı​ %3,30

Aylık Taksit101.053,59 TL

Toplam Ödeme 12.152.430 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 127.202,33 TL

Toplam Ödeme: 15.286.238 TL

ŞEKER BANK

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 176.884,12 TL

Toplam Ödeme: 21.250.654 TL

TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI DA DÜŞTÜ

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 2024 ekim itibarıyla kredi faiz oranlarında değişiklik yaptı. 3 kamu bankası ekim ayı taşıt konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını şöyle;

ZİRAAT BANKASI

Konut Kredisi: %3.09

Taşıt Kredisi: %5.05

Tüketici Kredisi: %4.54

HALKBANK

Hızlı Kredi: %5.25

Konut Kredisi: %3.4

Sıfır Araç Kredisi: %4.95

VAKIFBANK