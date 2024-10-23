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En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 16:15 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:17

Konut kredisi faiz oranları yeniden belirlendi. En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu. 17 Ekim'de açıklanan politika faizi sonrası konut kredisi faiz oranları özellikle ev alacaklar vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan hamle geldi. Bankaların sunduğu güncel oranlara göre 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları sıralandı. Öte yandan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 2024 ekim itibarıyla taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da değişiklik yaptı. 3 kamu bankası taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları yeniden belirlendi.

Politika faizinin açıklanması sonrası konut kredisi​ faiz oranları da güncellendi. Ziraat Bankası​ tarafından başlatılan bu konut kredisi kampanyası diğer bankalara da yayıldı. Bankaların 10 yıllık konut kredisi geri ödeme tablosu ortaya çıktı.  2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için faiz oranları değişti. İşte aylık taksit tutarları.

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 1. Resim

 KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son toplantısında faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncellerken, konut kredisi faiz oranları da yeniden düzenlendi. Krediyi kullanacak vatandaşlar bütçelerini bu oranlara göre ayarlamaya başladı.

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 2. Resim

GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE AYLIK TAKSİT TUTARLARI

2 milyon TL konut kredisinde faiz oranları ve10 yıllık geri ödeme tablosu şöyle;
 
AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

  • Faiz oranı: %2,89
  • Aylık taksit: 59.757,08 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.195.469 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 3. Resim

ING (Konut Kredisi)

  • Faiz oranı: %3,19
  • Aylık taksit: 65.308,18 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.857.101 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 4. Resim

VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)

  • Faiz oranı: %2,99
  • Aylık taksit: 61.595,32 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.411.338 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 5. Resim

GARANTİ BBVA (Konut Kredisi)

  • Faiz oranı: %3,06
  • Aylık taksit: 62.889,51 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.571.535 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 6. Resim

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

  • Faiz oranı: %3,09
  • Aylık taksit: 63.445,96 TL
  • Toplam geri ödeme: 7.630.889 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 7. Resim

VAKIFBANK​ (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

  • Faiz oranı: %3,30
  • Aylık taksit: 67.369,06 TL
  • Toplam geri ödeme: 8.105.287 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 8. Resim

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

  • Faiz oranı: %3,40
  • Aylık taksit: 69.253,07 TL
  • Toplam geri ödeme: 8.334.068 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 9. Resim

DENİZBANK (Mortgage Kredisi)

  • Faiz oranı: %4,21
  • Aylık taksit: 84.801,56 TL
  • Toplam geri ödeme: 10.193.146 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 10. Resim

TEB (Konut Kredisi)

  • Faiz oranı: %3,90
  • Aylık taksit: 78.799 TL
  • Toplam geri ödeme: 9.477.524 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 11. Resim

3 milyon TL konut kredisinde faiz oranları ve10 yıllık geri ödeme tablosu şöyle;

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 95.168,94 TL
  • Toplam Ödeme: 11.442.646 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 12. Resim

ZİRAAT KATILIM

  • Kâr Payı Oranı: %5,50
  • Aylık Taksit: 165.267,85 TL
  • Toplam Ödeme: 19.852.707 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 13. Resim

AKBANK

  • Faiz Oranı: %2,89
  • Aylık Taksit: 89.635,63 TL
  • Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 14. Resim

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: %3,15
  • Aylık Taksit: 96.842,93 TL
  • Toplam Ödeme: 11.651.711 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 15. Resim

ING

  • Faiz Oranı: %3,19
  • Aylık Taksit: 97.962,27 TL
  • Toplam Ödeme: 11.780.592 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 16. Resim

GARANTİ BANKASI

  • Faiz Oranı: %3,06
  • Aylık Taksit: 94.334,27 TL
  • Toplam Ödeme: 11.349.906 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 17. Resim

KUVEYT TÜRK

  • Kâr Payı Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 95.168,94 TL
  • Toplam Ödeme: 11.444.723 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 18. Resim

TÜRKİYE FİNANS

  • Kâr Payı Oranı: %3,25
  • Aylık Taksit: 99.646,12 TL
  • Toplam Ödeme: 11.979.594 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 19. Resim

VAKIF BANK

  • Faiz Oranı​ %3,30
  • Aylık Taksit101.053,59 TL
  • Toplam Ödeme 12.152.430 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 20. Resim

DENİZ BANK

  • Faiz Oranı: %4,21
  • Aylık Taksit: 127.202,33 TL
  • Toplam Ödeme: 15.286.238 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 21. Resim

ŞEKER BANK

  • Faiz Oranı: %5,89
  • Aylık Taksit: 176.884,12 TL
  • Toplam Ödeme: 21.250.654 TL

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 22. Resim

TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI DA DÜŞTÜ

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 2024 ekim itibarıyla kredi faiz oranlarında değişiklik yaptı. 3 kamu bankası ekim ayı taşıt konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını şöyle;

ZİRAAT BANKASI

  • Konut Kredisi: %3.09
  • Taşıt Kredisi: %5.05
  • Tüketici Kredisi: %4.54

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 23. Resim

HALKBANK

  • Hızlı Kredi: %5.25
  • Konut Kredisi: %3.4
  • Sıfır Araç Kredisi: %4.95

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 24. Resim

VAKIFBANK

  • 0 KM Taşıt Kredisi: %4.66
  • İhtiyaç Kredisi: %4.99
  • Konut Kredisi: %3.30

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları - 25. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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