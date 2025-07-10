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 | Bengü Sarıkuş

En düşük maaş 75 bin lira! Sözleşme sonrası yan haklar da düzeltildi

Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan anlaşma sonucunda, bir fabrika en düşük işçi maaşını 75 bin liraya yükseltti. Yeni iş sözleşmesiyle maaşla birlikte yan haklar da genişletildi. İşte tüm sektörün bahsettiği şartlar...

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En düşük maaş 75 bin lira! Sözleşme sonrası yan haklar da düzeltildi
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 16:11

'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya markasının fabrikası, süreci kapsamında çalışanlarına yönelik yüksek oranlı kararı aldı.

En düşük maaş 75 bin lira! Sözleşme sonrası yan haklar da düzeltildi

Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan anlaşma sonucunda, bahsedilen fabrikada en düşük maaş 75.000 TL'ye yükseldi. Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 22 Mayıs’ta kararı alan Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi üyesi işçiler, 43 gün boyunca eylemlerini sürdürdü. Sürecin sonunda taraflar yeniden masaya oturdu ve uzlaşma sağlandı.

En düşük maaş 75 bin lira! Sözleşme sonrası yan haklar da düzeltildi

Anlaşma ile ilk yıl için ücretlere ortalama yüzde 64 oranında zam uygulanırken, tüm çalışanlara 7.500 TL seyyanen ödeme yapıldı. Yapılan zamla birlikte fabrikada en düşük maaşı ise yaklaşık 75.000 TL oldu. Zam oranı ve yapılan ek ödemeler, çalışanların ekonomik koşullarını önemli ölçüde iyileştirdi. Yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara yalnızca maaş artışı değil, aynı zamanda sosyal haklar alanında da genişletilmiş imkanlar sunuldu.

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ETİKETLER
#kocaeli
#işçi
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#Petrol-İş Sendikası
#Ekonomi
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