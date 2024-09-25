En düşük memur maaşı hesaplandı: Ocak memur zammı için yeni maaş tablosu! Enflasyon tahmini oranları değiştirdi

25 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:12

Ocak ayı memur zammı beklentileri netleşmeye başladı. Temmuz ayında memur zammı yüzde 19,31 olmuştu. Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Bu kapsamda gözler 2025 yılı ocak ayına çevrildi. Son gelen enflasyon tahminleri zam oranlarını değiştirdi. Yeni beklentilere göre memur maaş tablosu ve en düşük memur maaşı ortaya çıktı. İşte beklenen zam oranları.

Memur, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur ve asgari ücret maaşı için tek tek rakam verdi! Ocakta kimin en kadar maaş alacağını açıkladı

Memur, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur ve asgari ücret maaşı için tek tek rakam verdi! Ocakta kimin en kadar maaş alacağını açıkladı

Memur zammı​ 2025 beklentileri şekillendi. Memur zammı için merak edilen oranlar yeni enflasyon​ beklentileri ile ortaya çıktı. Meslek meslek yeni memur maaşları hesaplandı. 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alan memurların gözü ocak ayında. Yeni yıla yakın süreçte TÜİK​'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası toplu sözleşme ile beraber hesaplanarak memur zam oranı netleşecek. İşte 2025 yılı memur zammı ile maaşları.

OCAK AYI MEMUR ZAMMI HESAPLANDI

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta enflasyon farkı yanında yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon oranlarına göre şekillenecek zam oranı ortaya çıktı. Kurumlar yıl sonu enflasyon beklentilerini peş peşe açıkladı. 4 hesapta yeni memur maaş​ zammı son tabloyu şekillendirdi.

KRİTİK 6 ENFLASYON VERİSİNDEN 2 TANESİ AÇIKLANDI

Yılın geri kalanında kritik önem taşıyan 6 enflasyon verisinden ikisi belli oldu. TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak, ağustos ayında ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. 2 aylık toplam fark yüzde 5,77 oldu. Gözler ise eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Eylülün ardından Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu verilerin ardından toplu sözleşme zammı eklenecek ve nihai memur zammı belirlenecek.

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI HESABI

2024 Ocak ayında memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, temmuzda yüzde 10 olarak uygulandı. 2025 Ocak döneminde ise yüzde 6 olacak. Enflasyonun toplu sözleşme zam oranını aşması halinde hesaplanan enflasyon farkı bir sonraki 6 aylık dönemin maaş zammına ekleniyor. Enflasyon farkı bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ederken, bu rakama yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyor.

4 AYRI KOLDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için TCMB, hükümet, piyasa ve AA ekonomistlerinin açıkladığı enflasyon tahminleri bazı alındı. Bu hesaplara göre memur zammı hesaplandı.

Merkez Bankası'nın, hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri şöyle;

TCMB: Yüzde 38

OVP: Yüzde 41,50

PKA: Yüzde 43,14

AA: Yüzde 42,84

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK 3 Ocak saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon rakamını duyuracak. Böylece 2025 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Yukarda açıklanan 4 ayrı enflasyon tahmini gerçekleşirse memur zammı ocakta TCMB'nin beklentisine göre yüzde 6,63; hükümetin beklentisine göre yüzde 9,44; piyasanın beklentisine göre yüzde 10,75; AA ekonomistlerinin beklentisine göre yüzde 10,51 olacak.

Sabah'ın enflasyon rakamlarından hesapladığı oranlara göre yeni maaş tablosu şöyle;

MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI

6 aylık enflasyon beklentilerine göre memur maaşları;

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Yapılan hesaplamaya göre Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 41 bin 500 TL'yi en düşük memur emeklisi maaşı da 18 bin 600 TL'yi geçecek.