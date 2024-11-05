En düşük memur maaşı, öğretmen, polis, asker zammı ortaya çıktı! İşte 2025 memur ve memur emeklisi zamlı maaşları

05 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:32

Emekli ve memur zammı için nefesler tutuldu. Dün açıklanan ekim enflasyonu ile birlikte 4 aylık emekli zammı belli oldu. Böylece memur zammı için tablo netleşmeye başladı. Memur zammı için ekim ayında ilk defa enflasyon farkı oluştu. Böylece memur ve memur emeklisi maaşları ortaya çıktı.

Yeni yıl memur maaş zammı için geri sayım başladı. 2025 yılında en düşük memur maaşı, öğretmen, polis, asker zammı ortaya çıktı. Memur maaş zammı hesaplama tablosu, 4 aylık enflasyon farkıyla şekillenmeye başladı. Memur zammı için ilk defa fark oluştu. İşte memur zammı maaş hesaplama tablosu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Ekim ayı enflasyon verisi dün TÜİK tarafından açıklandı. Memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon verisine dair 4. rakam belli oldu. Kesinleşen 4 aylık oranlara göre yeni emekli ve memur maaşı rakamları ortaya çıktı. Buna göre işçi emeklisi en az yüzde 12, memur emeklisi en az yüzde 8 zam alacak.

KALEM KALEM MEMUR ZAMLI MAAŞLARI

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in hesaplamasına göre, enflasyon oranlarında Temmuz'dan bugüne kadar oluşan fark yüzde 10'u aştı. Böylece memur zammı için ekim ayında ilk defa enflasyon farkı oluştu. Fark 1,87 oranında gerçekleşti.

MEMUR YÜZDE 6 ORANINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme artışı alan memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 10'u lazım. Şu ana kadar memur ve memur emeklisi için 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı gerçekleşti. Böylece yüzde 6'lık Ocak zammı şimdiden yüzde 7.99 oldu.

YENİ MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

4 aylık orana göre memur maaşı hesaplama tabloları netleşti.

UNVANLAR DERECE 2024 TEMMUZ 4 AYLIK ORAN (7,99) ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 59,467 64,218 Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 40,817 44,078 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 52,568 56,768 ÖĞRETMEN 1/4 47,433 51,222 BAŞKOMİSER 3/1 58,338 62,999 POLİS MEMURU 8/1 52,816 57,036 UZMAN DOKTOR 1/4 97,836 105,653 HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 47,909 51,736 MÜHENDİS 1/4 60,663 65,509 TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 42,313 45,693 PROFESÖR 1/4 86,378 93,279 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 57,243 61,816 VAİZ 1/4 49,582 53,543 AVUKAT 1/4 57,028 61,584

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 42 BİN 307 LİRA OLACAK

4 aylık enflasyon verisi hesaplamasına göre en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 42 bin 307 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI 19 BİN LİRAYA YÜKSELECEK

En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 587 liradan yüzde 7.99 artışla 18 bin 992 liraya yükselecek.

UNVANLAR DERECE 2024 TEMMUZ 4 AYLIK ORAN (7,99) MÜSTEŞAR 1/1 63.947,22 69.056,60 GENEL MÜDÜR 1/1 56.597,38 61.119,51 ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 26.372,20 28.479,34 MEMUR (Lisans mezunu) 1/4 21.479,71 23.195,94 ÖĞRETMEN (Lisans mezunu) 1/4 26.372,20 28.479,34 KAYMAKAM

(1. sınıf) 1/4 37.165,47 40.134,99 BAŞKOMİSER 1/4 27.046,63 29.207,66 POLİS MEMURU 1/4 26.594,78 28.719,70 HEMŞİRE

(Lisans mezunu) 1/4 26.372,20 28.479,34 MÜHENDİS 1/4 26.372,20 28.479,34 TEKNİSYEN (Lisans mezunu) 1/4 18.933,32 20.446,09 İMAM HATİP 1/4 26.372,20 28.479,34 AVUKAT 1/4 26.372,20 28.479,34

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmiş ve memur emeklileri ile zam oranları eşitlenmişti. Bu yıl da memur emeklilerinin artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile eşitlenmesi ve refah payı gündemde. Eğer bir refah payı gelirse zam oranının yüzde 20'leri bulması bekleniyor.

Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam oranı belli olacak.