En düşük taşıt kredisi faiz oranları belli oldu! Yeni model arabanızla yılbaşına girin

18 Aralık 2024 12:38 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:01

Taşıt kredisi faiz oranları araç almayı düşünenler için mercek altında. Yılın son fırsatlarını iyi değerlendirmek isteyenler avantajlı kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankaların bütçe ve ödeme planı açısından taşıt kredisi aylık taksit tutarı belli oldu. 36 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin aylık ödeme banka banka listelendi. İşte 2025 yılı öncesinde araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar.

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Politika faizinin yüzde 50’ler seviyesine demir attığından bu yana krediler dalgalanıyor. Ev ya da arabayı almayı düşünen veya nakite ihtiyacı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi​ faiz oranlarını sorguluyor. Hesaplamalar, vade oranları, taksit tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Hayalinizdeki araca ulaşmanın yolu ise bankaların kampanyalarında yatıyor. Otomobil​ alacaklar için Aralık ayı, cazip fırsatlarla dolu. İşte bankaların taşıt kredisi faiz oranları​.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANI

Bütçenize uygun, esnek ödeme seçenekleri ve avantajlı taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. 2024 yılının son günlerinde araç almayı planlayanlar için son fırsatlar açıklandı. 400.000 TL kredi​ çekmek isteyenler için aylık ödeme tutarı veya erteleme seçenekleri ile taşıt kredisi fırsatları sıralandı.

TAŞIT KREDİSİNDE 400.000 TL AYLIK TAKSİT TUTARI

Bankaların hesaplamaları,36 ay vade oranları ve taksit tutarları şöyle;

KUVEYT TÜRK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kâr Payı Oranı: %3,62

Aylık Taksit: 23.268,11 TL

Toplam Ödeme: 839.951 TL

AKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 24.189,31 TL

Toplam Ödeme: 873.115 TL

VAKIF KATILIM 3 AY ERTELEMELİ TAŞIT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 24.351,04 TL

Toplam Ödeme: 878.637 TL

ALJ FİNANS TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı: %4,89

Aylık Taksit: 28.530,65 TL

Toplam Ödeme: 1.029.403 TL

GARANTİ BBVA TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL

ZİRAAT KATILIM TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kâr Payı Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 25.166,29 TL

Toplam Ödeme: 907.986 TL

TEB TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 25.577,95 TL

Toplam Ödeme: 922.806 TL

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı: %5,05

Aylık Taksit: 29.222,00 TL

Toplam Ödeme: 1.053.992 TL

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı: %5,15

Aylık Taksit: 29.657,01 TL

Toplam Ödeme: 1.069.652 TL

ANADOLUBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 30.313,61 TL

Toplam Ödeme: 1.093.289 TL

ŞEKERBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı: %6,21

Aylık Taksit: 34.394,16 TL

Toplam Ödeme: 1.240.189 TL

ALTERNATİF BANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI