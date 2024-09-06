En fazla ihracat yapan 3 il belli oldu! İstanbul ihracatında 'kıymetli taşlar' dikkat çekti

06 Eylül 2024 09:54 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:12

Türkiye'nin ihracat şampiyonu illeri belli oldu. İstanbul değerli taş ihracatı ile ilk sırada yer alırken Kocaeli motorlu kara taşıtı ihracatı, İzmir ise mineral yakıtlar ve mineral yağ ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı ocak-ağustos dönemine ilişkin illerin performansını ortaya koyan verileri paylaştı. Buna göre, cak-ağustos döneminde 23 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşti. 57 ilde dış satım arttı.

3 İL İHRACATI YÜKLENDİ

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 821 milyon 945 bin dolarla İstanbul'da ilk sıraya yerleşti. Kıymetli taşları 558 milyon 944 bin dolarla giyim eşyası ve aksesuarı, 516 milyon 783 bin dolarla kazanlar ve makineler takip etti.

İkinci sırada yer alan Kocaeli, motorlu kara taşıtları, 948 milyon 462 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen il oldu. 282 milyon 608 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 240 milyon 435 bin dolarla elektrikli makine, cihazlar ve aksamlar takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar ve mineral yağlar 426 milyon 542 bin dolarla dikkat çeken sektör oldu. Bunu 167 milyon 786 bin dolarla kazanlar ve makineler, 155 milyon 843 bin dolarla demir ve çelik izledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER BELLİ OLDU

İstanbul'un en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. İstanbul Almaya arasındaki ihracat rakamı 332 milyon 16 bin dolar olurken Bu ülkeyi 327 milyon 590 bin dolarla ABD ve 273 milyon 275 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 306 milyon 244 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Londra'nın arkasında 173 milyon 219 bin dolarla Almanya ve 169 milyon 307 bin dolarla İtalya geliyor.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 189 milyon 192 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 165 milyon 584 bin dolarla Romanya ve 121 milyon 800 bin dolarla ABD izledi.