En fazla ihracat yapan sektörler arasında lider: Otomotiv endüstrisi parlıyor!

02 Kasım 2024 15:36 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:54

Otomotiv endüstrisi ekimde de ihracat lideri oldu. Otomotiv endüstrisi ekimde yaklaşık 3,6 milyar dolarla tekrar en fazla ihracat yapan sektör. Ekim ayında 122 ülkeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve Birleşik Krallık oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, en fazla ihracat yapan sektör otomotiv oldu. Otomotiv endüstrisi, geçen ay yaklaşık 3,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak liderliğe yerleşti.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN SEKTÖR OTOMOTİV

Dünya genelinde jeopolitik risklerin devam etmesine ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, sanayi bünyesinde yer alan bazı sektörler ihracat rekoru kırıyor.

Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 192,8 milyar dolara yükseldi.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İHRACATI 27 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Otomotiv sektörü, yılın 9 ayında 26,9 milyar dolarla sanayinin alt kolları arasında en çok ihracat yapılan sektör olurken, tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracatına imza attı.

Ekim ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotivi, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN SEKTÖR GEMİ VE YAT

İhracatını en fazla artıran sektör yüzde 78 ile gemi ve yat sektörü oldu.

İhracatın yüzde 70,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 4,9 artışla 16,6 milyar dolar,

İhracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,5'lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolar,

ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 13,8'lik artışla 567,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ekim ayında 122 ülkeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke şöyle;

1,6 milyar dolarla Almanya,

1,3 milyar dolarla ABD

1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık.

Geçen ay 64 il ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan ilk 3 kent ise şöyle;

7,9 milyar dolarla İstanbul,

1,8 milyar dolarla Kocaeli,

1,6 milyar dolarla Bursa.

Ekim ayında 1374 firma ilk kez ihracat yaparken, kilogram birim değeri yüzde 7 artışla 1,56 dolar oldu.