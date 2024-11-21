En fazla milyarderin yaşadığı 15 şehir belli oldu! Türkiye'den bir şehir de listeye girdi

21 Kasım 2024 14:19 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:19

Küresel piyasalarda bazı milyarderler servetini katladı. Dünya genelinde yapılan araştırmalarda milyarderlerin aynı konumlarda yaşadığı belirlendi. Dünyada en fazla milyarderin olduğu şehirler listesi belli oldu. Türkiye sıralamada dikkat çekti. İşte detaylar...

Küresel ekonominin zayıflığı, enflasyon​ ve yaşam maliyeti​ krizleriyle dar gelirli veya orta gelirli çoğu vatandaş yaşam tarzını değiştirdi. Dünya genelinde ise milyarderlerin sayısı ve servetleri arttı. Amerikan iş dünyası dergisi Forbes’in Milyarderler Listesi’nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 781’e yükselirken milyarderlerin toplam serveti 14,2 trilyon dolara ulaştı.

MİLYARDERLER AYNI KONUMDA YAŞIYOR

Altrata'nın 2024 Milyarder Sayımı'na göre ise küresel milyarder sınıfının toplam net serveti geçen yıl %9 artarak 12,1 trilyon dolara ulaştı. Aynı zamanda milyarder sayısı %4 artarak 3.323 kişiye çıktı. Altrata raporu dünyanın ultra yüksek net gelire sahip nüfusunun çoğunun tam olarak aynı yerlerde yaşadığına dikkat çekiyor.

Küresel milyarder nüfusunun yüzde yirmi sekizi sadece 15 şehirde yaşıyor. Ultra yüksek net gelire sahip nüfusta büyüme görülen bölgeler arasında, milyarder sayısında %16'lık bir artışın yaşandığı Hindistan ve %9,9'luk bir artışın yaşandığı Kuzey Amerika yer alıyor. Altrata'nın milyarderlerin en fazla olduğu araştırması dikkat çekti. Dünyada en fazla milyarderin yaşadığı 15 şehir belli oldu. Listede Türkiye’nin yeri merak edildi. Listede İstanbul bazı şehirlerle aynı sıralamayı paylaştı.

EN FAZLA MİLYARDERİN YAŞADIĞI 15 ŞEHİR

15. HANGZHOU

2023'te milyarder nüfusu: 33

Yıldan yıla kaybedilen veya kazanılan milyarder sayısı: -1

12. İSTANBUL

2023'te milyarder nüfusu: 34

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +1

12. SÃO PAULO

2023'te milyarder nüfusu: 34

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +1

12. PARİS

2023'te milyarder nüfusu: 34

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +2

11. DUBAİ

2023'te milyarder nüfusu: 39

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +1

10. MUMBAİ

2023'te milyarder nüfusu: 40

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +1

9. SHENZHEN

2023'te milyarder nüfusu: 41

Yıldan yıla kaybedilen veya kazanılan milyarder sayısı: -1

8. SİNGAPUR

2023'te milyarder nüfusu: 58

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +4

7. PEKİN

2023'te milyarder nüfusu: 60

Yıldan yıla milyarder olan veya milyarder olanların sayısı: -2

6. LOS ANGELES

2023'te milyarder nüfusu: 62

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +5

5. MOSKOVA

2023'te milyarder nüfusu: 77

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +1

4. LONDRA

2023'te milyarder nüfusu: 78

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +3

3. SAN FRANSİSCO

2023'te milyarder nüfusu: 87

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +3

2. HONG KONG

2023'te milyarder nüfusu: 107

Yıldan yıla milyarder olan veya milyarder olanların sayısı: -5

1. NEW YORK CİTY

2023'te milyarder nüfusu: 144

Milyarderlerin kaybettiği veya kazandığı sayı, yıllık bazda: +9