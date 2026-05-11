Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Rakamlar açıklandı... Türkiye'nin en borçsuz şehirleri belli oldu! İşte listenin zirvesindeki sürpriz il

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 17:28
1
Rakamlar açıklandı... Türkiye'nin en borçsuz şehirleri belli oldu! İşte listenin zirvesindeki sürpriz il

2026’nın ilk çeyreğinde nakdi krediler 25,58 trilyon TL olurken, ülkede kişi başına ortalama kredi hacmi 297 bin TL’yi buldu. 

Büyükşehirler en fazla kişi başı kredi hacmine sahip olurken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri “en az borçlu” iller oldu.

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

 

2
Rakamlar açıklandı... Türkiye'nin en borçsuz şehirleri belli oldu! İşte listenin zirvesindeki sürpriz il

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk çeyrek döneminde toplam nakdi kredilerin büyüklüğü 25,58 trilyon TL olarak gerçekleşti. 2025 sonunda 86,1 milyon kişilik ülke nüfusu dikkate alındığında kişi başı kredi hacmi 297 bin TL oldu. Verilere iller bazında bakıldığında Türkiye’nin kredi haritası da ortaya çıktı:

3
Rakamlar açıklandı... Türkiye'nin en borçsuz şehirleri belli oldu! İşte listenin zirvesindeki sürpriz il

KREDİ HACMİ EN YÜKSEK 10 İL 

SıraŞehirDeğer (TL)
1İstanbul8,684 trilyon
2Ankara3,413 trilyon
3İzmir1,381 trilyon
4Antalya1,037 trilyon
5Bursa799 milyar
6Gaziantep790 milyar
7Kocaeli652 milyar
8Adana588 milyar
9Konya462 milyar
10Mersin373 milyar

4
Rakamlar açıklandı... Türkiye'nin en borçsuz şehirleri belli oldu! İşte listenin zirvesindeki sürpriz il

KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK 10 İL 

1Bayburt8,4 milyar TL
2Tunceli12,5 milyar TL
3Gümüşhane14,3 milyar TL
4Hakkâri15,8 milyar TL
5Ardahan16,2 milyar TL
6Bingöl16,7 milyar TL
7Kilis18,2 milyar TL
8Iğdır20,1 milyar TL
9Artvin26,2 milyar TL
10Bartın26,4 milyar TL

5
Rakamlar açıklandı... Türkiye'nin en borçsuz şehirleri belli oldu! İşte listenin zirvesindeki sürpriz il

KİŞİ BAŞI KREDİ HACMİ EN YÜKSEK 10 İL 

SıraŞehirFiyat (bin TL)
1Ankara577
2İstanbul551
3Antalya373
4Gaziantep356
5Denizli324
6Muğla317
7İzmir307
8Kocaeli302
9Adana257
10Yalova256

6
Rakamlar açıklandı... Türkiye'nin en borçsuz şehirleri belli oldu! İşte listenin zirvesindeki sürpriz il

KİŞİ BAŞI KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK 10 İL 

SıraŞehirMiktar (bin TL)
1Hakkâri56,7
2Ağrı57,3
3Şırnak57,6
4Bingöl59,3
5Muş68,8
6Bitlis77,1
7Van78,8
8Şanlıurfa81,4
9Siirt88,2
10Mardin90,8

7
Rakamlar açıklandı... Türkiye'nin en borçsuz şehirleri belli oldu! İşte listenin zirvesindeki sürpriz il

RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?

-İstanbul kredi hacminde zirvede olsa da, nüfusa göre orantılandığında Ankara ilk sırada yer aldı.

-Kredi hacmi yüksek illerin iş merkezi, sanayi, turizm gibi alanlarla öne çıkan (Yalova dışında) büyükşehirlerden oluşması dikkat çekti.

-Her iki listenin başına gelen şehirlere bakıldığında; Ankara’da kişi başına kredi hacmi, Hakkari’nin yaklaşık 10 katı kadar yukarıda bulunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.