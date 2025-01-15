En hızlı büyüyen 15 iş alanı belli oldu: İşte Türkiye'de 2025'te yükselen meslekler

15 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:09

İş arayan vatandaşlar için kurumların internet üzerinden yayınladığı iş ilanları büyük fırsatlar sunabiliyor. İş dünyasında teknolojik yenilenmeye bağlı olarak yapay zekanın da etkisiyle istihdam konusunda daha yeni ve farklı alanları ortaya çıkıyor. LinkedIn platformunda 2025'te yeni iş ilanları ve yükselen meslekler merak edildi. Türkiye'de en hızlı büyüyen 15 iş alanı ortaya çıktı.

Memur olmak isteyenler dikkat! 62 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Memur olmak isteyenler dikkat! 62 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Binlerce vatandaş 2025 yılında kurumların iş ilanını yakından araştırıp fırsatları yakalamak istiyor. Personel alımı için çeşitli ilanlar online üzerinden öne çıkıyor. İş dünyasındaki değişimlere bağlı olarak istihdam ve iş bulma süreçlerinde yapay zekanın başlattığı dönüşüm 2025’te de devam edecek. Kariyer yolculuğunda sosyal medya ağları ve yapay zeka istihdam konusunda yardım etmeyi sürdürecek.

TÜRKİYE'DE HIZLA YÜKSELEN 15 İŞ İLANI

LinkedIn'in özgün verileri kullanarak bu yılın “Yükselen meslekler” listesi için son üç yılda en hızlı büyüyen 15 iş alanı belirlendi. Yapay zekâ alanındaki pozisyonların yükselişinden seyahat ve konaklama sektöründeki işlerin yeniden popülerleştiğini gösteren liste iş dünyasında sürdürülebilir büyüme kaydeden sektörleri ortaya çıkarıyor.

İş alanlarının her biri için en yaygın yetenekleri, işe alımın en yoğun olduğu bölgeleri, mevuct cinsiyet dağılımı ve daha fazlası öğrenilebiliyor. Türkiye’de en hızlı büyüyen 15 iş alanı belli oldu. İşte detaylar…

1. Makinist

Makinistler, demiryolu taşımacılığında yolcu veya yük trenlerinin güvenli ve düzenli bir şekilde işletilmesinden ve seferlerin zamanında gerçekleşmesinden sorumludur.

En yaygın yetenekleri: Araştırma, Bakım ve Onarım, SolidWorks

En yaygın sektörler: Ulaşım, Lojistik, Tedarik Zinciri ve Depolama

Mevcut cinsiyet dağılımı: 21% kadın; 79% erkek

2. Sözleşme Uzmanı

Sözleşme uzmanları, şirketler ve kurumlar için sözleşme süreçlerini hazırlayan, inceleyen, müzakere eden ve yönetimini sağlayan profesyonellerdir.

En yaygın yetenekleri: Sözleşme Yönetimi, Sözleşme Görüşmesi, Sözleşmeli Anlaşmalar

En yaygın sektörler: Yolculuk Planları, İşletme Danışmanlığı ve Hizmetleri, Kimyasal Üretim

Mevcut cinsiyet dağılımı: 53% kadın; 47% erkek

3. Uçak Teknisyeni

Uçak teknisyenleri uçakların güvenli, verimli ve doğru şekilde çalışmasını sağlamak için bakım, onarım ve kontrol işlemlerini gerçekleştiren uzmanlardır.

En yaygın yetenekleri: Uçak Bakımı, Uçak Sistemleri, Havacılık

En yaygın sektörler: Hava Yolları ve Havacılık, Nakliye Ekipmanı İmalatı, Askeri ve Uluslararası İlişkiler

Mevcut cinsiyet dağılımı: 8% kadın; 92% erkek

4. Sürdürülebilirlik Uzmanı

Sürdürülebilirlik uzmanları bir organizasyonun çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için stratejiler geliştiren, uygulayan ve yöneten profesyonellerdir.

En yaygın yetenekleri: Sürdürülebilirlik, Karbon Ayak İzi, Sürdürülebilir Kalkınma

En yaygın sektörler: Tekstil İmalatı, İşletme Danışmanlığı ve Hizmetleri, Teknoloji, Bilgi ve İnternet

Mevcut cinsiyet dağılımı: 65% kadın; 35% erkek

5. Kamyon Şoförü

Lojistik ve taşımacılık sektörünün temel unsurlarından olan kamyon şoförleri, çeşitli yüklerin bir noktadan diğerine güvenli bir şekilde taşınmasından sorumludur.

En yaygın yetenekleri: Kamyon Sürme, Tedbirli Araç Sürme, İş Makineleri

En yaygın sektörler: Kamyon Taşımacılığı, Nakliye ve Paket Taşımacılığı, Nakliye Ekipmanı İmalatı

Mevcut cinsiyet dağılımı: 5% kadın; 95% erkek

6. Tıbbi Satış Temsilcisi

Tıbbi satış temsilcileri; ilaç, medikal cihazlar veya sağlık ürünleri satan şirketler adına sağlık profesyonellerine ürün tanıtımı ve satışı yapan profesyonellerdir.

En yaygın yetenekleri: İlaç Satışı, Tıbbi Satış, Farmasötik

En yaygın sektörler: Kimyasal Üretim, Dinlenme Tesisleri, Araştırma Hizmetleri

Mevcut cinsiyet dağılımı: 35% kadın; 65% erkek

7. Yapay Zeka Mühendisi

Yapay zekâ mühendisleri, yapay zekâ (AI) teknolojilerini geliştirmek, uygulamak ve optimize etmek için çalışan uzmanlardır.

En yaygın yetenekleri: Bilgisayarlı Görü, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka

En yaygın sektörler: Teknoloji, Bilgi ve İnternet, BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı, Medya ve Telekomünikasyon

Mevcut cinsiyet dağılımı: 25% kadın; 75% erkek

8. Ticari Direktör

Ticari direktörler bir şirketin gelirlerini artırmak ve ticari başarıya ulaşmak için stratejik kararlar alan, satış, pazarlama ve iş geliştirme süreçlerini yöneten kişilerdir.

En yaygın yetenekleri: İş Geliştirme, Satış Yönetimi, Uluslararası Satış

En yaygın sektörler: Kimyasal Üretim, Makine İmalatı, Yiyecek ve İçecek Üretimi

Mevcut cinsiyet dağılımı: 25% kadın; 75% erkek

9. Vaka Yöneticisi

Sağlık, sosyal hizmetler, rehabilitasyon ve hukuk gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren vaka yöneticileri, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla çeşitli destek hizmetlerinin organize edilmesinden sorumludur.

En yaygın yetenekleri: Hasta Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Bilgi Teknolojisi

En yaygın sektörler: Dinlenme Tesisleri, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Yasal Hizmetler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Mevcut cinsiyet dağılımı: 62% kadın; 38% erkek

10. Teknik Görevli

Bir organizasyonun mühendislik, teknoloji, üretim, bakım ve kalite kontrol gibi alanlarında çalışan teknik görevliler, bu operasyonların yönetilmesi ve sürdürülmesinden sorumludur.

En yaygın yetenekleri: Elektronik, Elektrik, Denizcilik

En yaygın sektörler: Deniz Taşımacılığı, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Hava Yolları ve Havacılık

Mevcut cinsiyet dağılımı: 11% kadın; 89% erkek

11. CEO İdari Asistanı

CEO idari asistanı, bir şirketin CEO’suna idari, organizasyonel ve iletişimsel destek sağlayan, üst düzey bir asistan pozisyonudur.

En yaygın yetenekleri: Yönetici için İdari Destek, Seyahat Düzenlemeleri, Ofis İdaresi

En yaygın sektörler: Sermaye Piyasaları, Kimyasal Üretim, BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı

Mevcut cinsiyet dağılımı: 79% kadın; 21% erkek

12. Kapı Görevlisi

Kapı görevlileri; otel, lüks apartmanlar, tatil köyleri, hastaneler veya büyük şirketler gibi çeşitli hizmet sektörlerinde, müşterilere veya misafirlere kişisel ve özel hizmetler sunmakla görevlidir.

En yaygın yetenekleri: Kapıcı Hizmetleri, Konaklama Hizmetleri, Otel İşletmeciliği

En yaygın sektörler: Otelcilik, Yolculuk Planları, Gayrimenkul

Mevcut cinsiyet dağılımı: 39% kadın; 61% erkek

13. Filo Müdürü

Filo müdürleri bir şirketin araç filosunun etkin, güvenli ve verimli bir şekilde yönetilmesi için araç satın alımı, bakım, operasyonel planlama, personel yönetimi ve maliyet kontrolü gibi birçok görevi üstlenirler.

En yaygın yetenekleri: Filo Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Operasyon Yönetimi

En yaygın sektörler: Deniz Taşımacılığı, Nakliye Ekipmanı İmalatı, Kamyon Taşımacılığı

Mevcut cinsiyet dağılımı: 10% kadın; 90% erkek

14. Seyahat Danışmanı

Seyahat danışmanları, bireylerin veya grupların seyahat ihtiyaçlarını planlayan, seyahatle ilgili rehberlik ederek uygun rotalar, ulaşım seçenekleri, konaklama ve etkinlik planları hakkında müşterilerine bilgi sağlayan uzmanlardır.

En yaygın yetenekleri: Turizm, Seyahat Yönetimi, Seyahat Planlama

En yaygın sektörler: Yolculuk Planları, Otelcilik, Teknoloji, Bilgi ve İnternet

Mevcut cinsiyet dağılımı: 57% kadın; 43% erkek

15. Hazine Müdürü

Hazine müdürleri bir şirketin finansal kaynaklarını yönetmekten, nakit akışını optimize etmekten ve finansal riskleri kontrol etmekten sorumlu üst düzey profesyonellerdir.

En yaygın yetenekleri: Maliye Yönetimi, Nakit Para Yönetimi, Döviz (FX) Ticareti

En yaygın sektörler: Kredi Aracılığı, Yiyecek ve İçecek Üretimi, Teknoloji, Bilgi ve İnternet

Mevcut cinsiyet dağılımı: 30% kadın; 70% erkek