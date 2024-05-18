En pahalı plaja giriş 25 bin liraya dayandı! Ücretlere tepki için 'Havlu Hareketi' kıyılara iniyor

18 May 2024 17:20 - Güncelleme : 18 May 2024 17:34

Dünyanın en ünlü plajları fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte plajlarda sezon açılırken özel plaj hizmeti veren şirketler yeni sezona uçuk giriş ücretleri ile girmeye hazırlanıyor. Geçen yıl sadece fenomenlerin girebildiği plajlarda bu yıl Avrupa’dan yayılan ‘havlu hareketi’ rüzgarı da esecek. Haber Global’in haberine göre, Türkiye'de de Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı sahillerde tepki göstermeye hazırlanıyor.

‘HAVLU HAREKETİ’ TÜRKİYE’DE SESİNİ YÜKSELTECEK

Akdeniz kıyılarında son birkaç yıldır "Havlu Hareketi" protestoları var. İspanya'da plajların, özel işletmeler tarafından işletilmesine karşı havlularıyla deniz kıyılarına akın edenler denizin ticarileştirilmesine karşı çıktı. Hareket daha sonra Portekiz'e, İtalya'ya ve Yunanistan'a yayıldı. Türkiye'de de "Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı" geçtiğimiz yıldan itibaren benzer bir hareketi Türkiye'de başlattı. Hareket, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar bütün sahillerde yurttaşın kullanım hakkını hatırlatan faaliyetler yürütmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda 18 Mayıs'ta pek çok plaj ve sahilde etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

PEK ÇOK ÜLKENİN ANAYASASINDA ÜCRETSİZ SAHİL HAKKI VAR

Yaz turizminin önemli bir gelir kaynağı olduğu pek çok Akdeniz ülkesinde sahillerin işletmecilere verilmesi, bu işletmelerin de şezlonglardan ücret talep etmesi vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok Akdeniz ülkesinin anayasalarında da yurttaşların kıyılardan ücretsiz bir şekilde yararlanması hakkı bulunuyor. Ancak turizmcilerle vatandaşlar kıyı hakkı konusunda karşı karşıya geliyor. Pek çok yerde işletmeler nedeniyle vatandaşlar kıyılardan hiçbir şekilde yararlanamıyor.

DÜNYANIN EN PAHALI PLAJINA GİRİŞ 685 EURO

Akdeniz'de giderek yoğunlaşan şezlong kriziyle ilgili haberler yapan İngiliz Daily Mail gazetesi en pahalı plaj ücretlerini de yayınladı. Buna göre İtalya'da Napoli'nin güneyindeki Positano'da bir plaj 685 Euro'luk giriş ücretiyle dünyanın en pahalı plajı olmuştu. Positano'yu Yunanistan'ın ünlü adaları takip etti. Mikonos Adası'nda ünlülerin sık gittiği Scorpios Plajı'nın giriş ücretinin 160 Euro olduğu yazıldı.

TÜRKİYE’DE 18 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Yunanistan'da ise genellikle işletmeler şezlong ücreti almıyor. Ancak yine de bazı işletmelerin izin verilmeyen alanlara koydukları şezlonglardan ücret istedikleri ortaya çıkmıştı. Havlu Hareketi başlatan yurttaşların tepkileri üzerine hükümet müfettişler görevlendirilerek söz konusu işletmeler hakkında yasal işlem başlatmıştı. Pek çok Yunan adasında oluşturulan sosyal medya platformlarının organizasyonu sayesinde protestolar ülke çapında yankı uyandırdı. Türkiye'nin 'Havlu Hareketi ise bugüne kadar İzmir‘de Çeşme, Güzelbahçe, Foça ile Balıkesir‘de Ayvalık sahilleri başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'in birçok yerinde faaliyetlerde bulundu. Dayanışma Ağı adlı kuruluş, 18 Mayıs’ta basın açıklamasıyla kuruluşunu ilan edecek. Etkinlikler sosyal medya üzerinden duyurulacak.

KISITLAMALARA UYMAYANA CEZALAR UYGULANIYOR

Öte yandan aşırı turizm baskısı altındaki bazı yerlerde bulunan plajlarla ilgili zorunlu kısıtlamalar da olabiliyor. Örneğin İtalya'nın Sardunya adasındaki Spiaggia Rosa bölgesinde ünlü pembe kumların korunması amacıyla kısıtlayıcı düzenlemeler bunlardan biri. Kuralları ihlal edenlere 500 Euro'ya varan para cezaları verilebiliyor. Bazı plajlarda ise günde 60 ziyaretçi sınırlaması bulunuyor.