En ucuz araba fiyatı listesi güncellendi! İşte 900 bin TL'nin altındaki araba modelleri
En ucuz araba fiyatı listesi belli oldu. Araç sahibi olmak isteyenler otomobil fiyatlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayının gelmesiyle markalar birer birer fiyatlarını güncelledi. Yürürlüğe giren GSR kapsamında pek çok galeri stoklarını yeniledi. İşte en ucuz sıfır araç fiyatları…
Avrupa Birliği’nin sıfır araç düzenlemesi GSR 7 Temmuz’dan bu yana uygulamaya konuldu. Markalar stoklarını güncellerken en ucuz araba modelleri de belli oldu. İşte model model uygun fiyatlı araç modelleri...
EN UCUZ ARABA BELLİ OLDU
GSR kapsamına girmeyen araçlar Türkiye’de satıştan kaldırıldı. Böylelikle araba modellerinin fiyat listesi de değişti. Listede 900 bin liranın altında satışa sunulan araçlar dikkat çekti.
Türkiye'de satışı yapılan en ucuz sıfır araba markası Hyundai i10 oldu. i10'u KIA Picanto takip ederken Picanto'yu Citroen C3 izledi.
İşte ucuz araç modellerinin listesi
HYUNDAI
i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel
835.000 TL
KIA
Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli
850.000 TL
CITROEN
C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli
890.000 TL
FIAT
Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
969.900 TL
OPEL
Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli
995.900 TL
DACIA
Yeni Sandero Stepway 90 Hp
1.088.000 TL
SUZUKI
Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model
1.098.000 TL
RENAULT
Clio Evolution TCe x-tronic 90 Hp Otomatik Benzinli
1.153.000 TL
PEUGEOT
208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8 Benzinli
1.223.000 TL
HONDA
City Executive 1.5L VTEC Otomatik Benzinli
1.225.000 TL
SEAT
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 Hp DSG Style
1.235.000 TL
MG
ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli
1.249.000 TL
TOYOTA
Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik
1.260.000 TL
FORD
Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli
1.319.800 TL
SKODA
Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel
1.329.900 TL
CHERY
Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort
1.378.000 TL
NISSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Benzinli
1.571.900 TL
CUPRA
Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik
1.800.000 TL
BMW
118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp
2.042.000 TL
AUDI
A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI Benzinli
2.052.737 TL
DS
DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik
2.056.700 TL
ALFA ROMEO
Tonale 1.6 dizel 130 Hp
2.287.750 TL
SUBARU
Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive
2.497.973 TL
MERCEDES
Yeni EQA 250+ Elektrikli
2.582.000 TL
VOLVO
S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp
3.515.190 TL
JAGUAR
R Dynamic S
3.356.922 TL