En ucuz araba fiyatı listesi güncellendi! İşte 900 bin TL'nin altındaki araba modelleri

25 Temmuz 2024 15:36 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:43

Altın fiyatları için dünyaca ünlü bankadan rekor tahmin! Gram altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler belli oldu

Altın fiyatları için dünyaca ünlü bankadan rekor tahmin! Gram altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler belli oldu

Avrupa Birliği’nin sıfır araç düzenlemesi GSR 7 Temmuz’dan bu yana uygulamaya konuldu. Markalar stoklarını güncellerken en ucuz araba modelleri de belli oldu. İşte model model uygun fiyatlı araç modelleri...

EN UCUZ ARABA BELLİ OLDU

GSR kapsamına girmeyen araçlar Türkiye’de satıştan kaldırıldı. Böylelikle araba modellerinin fiyat listesi de değişti. Listede 900 bin liranın altında satışa sunulan araçlar dikkat çekti.

Türkiye'de satışı yapılan en ucuz sıfır araba markası Hyundai i10 oldu. i10'u KIA Picanto takip ederken Picanto'yu Citroen C3 izledi.

İşte ucuz araç modellerinin listesi

HYUNDAI

i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel

835.000 TL

KIA

Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli

850.000 TL

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli

890.000 TL

FIAT

Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

969.900 TL

OPEL

Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli

995.900 TL

DACIA

Yeni Sandero Stepway 90 Hp

1.088.000 TL

SUZUKI

Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model

1.098.000 TL

RENAULT

Clio Evolution TCe x-tronic 90 Hp Otomatik Benzinli

1.153.000 TL

PEUGEOT

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8 Benzinli

1.223.000 TL

HONDA

City Executive 1.5L VTEC Otomatik Benzinli

1.225.000 TL

SEAT

Ibiza 1.0 EcoTSI 115 Hp DSG Style

1.235.000 TL

MG

ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli

1.249.000 TL

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik

1.260.000 TL

FORD

Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli

1.319.800 TL

SKODA

Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel

1.329.900 TL

CHERY

Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort

1.378.000 TL

NISSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Benzinli

1.571.900 TL

CUPRA

Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik

1.800.000 TL

BMW

118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp

2.042.000 TL

AUDI

A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI Benzinli

2.052.737 TL

DS

DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik

2.056.700 TL

ALFA ROMEO

Tonale 1.6 dizel 130 Hp

2.287.750 TL

SUBARU

Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive

2.497.973 TL

MERCEDES

Yeni EQA 250+ Elektrikli

2.582.000 TL

VOLVO

S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp

3.515.190 TL

JAGUAR

R Dynamic S

3.356.922 TL