En ucuz ve en pahalı ilçeler arasında fark açıldı! İstanbul emlak piyasasının ateşi sönmüyor: 16 milyon lira ev, 70 bin lira kira

02 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:09

Ev almayı düşünenler ya da yeni kiraya çıkacak olanlar bu haber sizler için. Satılık ve kiralık ev fiyatları skalası gün geçtikçe artıyor. Özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde satılık ev fiyatları 16 milyona dayanırken en ucuz ilçede ise 2,5 milyon oldu. Ortalama kiralar ise 70 bin liraya dayandı. İstanbul'un emlak piyasasında son durum analiz edildi. İşte son 4 yılda İstanbul'da kiraların ve satılık ev fiyatlarının en çok arttığı ilçeler.

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Satılık ve kiralık ev fiyatları​ vatandaşı zorlamaya devam ediyor. İstanbul​'da yaşam maliyeti​ her geçen gün artarken barınma sorunu da gün geçtikçe büyüyor. İstanbul'da ortalama ev fiyatları ilçeden ilçeye göre farklılık gösterirken aradaki uçurum arttı. Yaklaşık 16 milyon insana ev sahipliği yapan İstanbul'da bazı ilçelerde satılık ev fiyatı ortalaması 16 milyon oldu.

İSTANBUL'DA EN UCUZ VE EN PAHALI İLÇELER

Halk TV'nin derlediği sahibinden.com emlak endeksine ait verileri, ev alacakları ve kiraya çıkacakları sevindirmedi. İstanbul'un emlak piyasasında son durum analiz edildi. Bazı ilçelerde satılık ev fiyatları 16 milyona dayanırken en ucuz ilçede ise 2,5 milyon oldu.

İstanbul'da ortalama ev fiyatlarının en yüksek olduğu bölge Sarıyer​ oldu. Sarıyer'de ortalama satılık ev fiyatları 16 milyon 323 bin lira.

Sarıyer'i;

14 milyon 315 bin lirayla Beykoz,

13 milyon 62 bin lirayla Kadıköy,

12 milyon 270 bin lirayla Şile​,

11 milyon 846 bin lirayla Bakırköy takip etti.

EV FİYATLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLÇE

İstanbul'da ev fiyatlarının en düşük olduğu ilçe Esenyurt oldu. Esenyurt'ta ortalama bir evin fiyatı 2 milyon 585 bin lira.

Esenyurt'u takip eden ilçeler şöyle;

Sultangazi'de ortalama satılık ev fiyatları 3 milyon lira,

Güngören'de 3 milyon 138 bin lira,

Arnavutköy'de 3 milyon 275 bin lira,

Fatih'te 3 milyon 298 bin lira oldu.

EV FİYATLARI EN ÇOK ARTAN İLÇE

İstanbul'da son 4 yılda ev fiyatları en çok Şile'de arttı. Şile'deki ev fiyatları son 4 yılda yüzde 1353 yükseldi.

Şile'yi;

Çatalca,

Beyoğlu,

Çekmeköy,

Pendik takip etti.

İSTANBUL'DA EV KİRALARI NE KADAR?

Sarıyer satılık ev dışında kirada da ilk sırada. Ortalama 70 bin lira kirasıyla en yüksek kiralarda ilk sırada.

Ardından şu ilçeler geliyor;

Beşiktaş'ta ortalama kiralar 59 bin lira olurken

Bakırköy'de 50 bin lira,

Kadıköy'de 49 bin lira,

Beykoz'da 39 bin lira oldu.

Son 4 yılda kiraların en çok arttığı ilçelerde yüzde 1916 artışla Çatalca öne çıkıyor.

Onu;