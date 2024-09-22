En uygun konut kredisi veren bankalar belli oldu! Kredi faizi düştü: İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarları

22 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:30

Kredi faizlerindeki düşüşten kaynaklı yatırımcının gözü yeniden gayrimenkule çevrildi. 2 milyonluk eve ne kadar kredi çıkar, sorusu cevap buldu. Konut kredisi faiz oranları güncellendi. En uygun kredi faizleri yüzde 3'ten başlıyor. İşte banka banka en uygun konut kredisi tutarları.

Ufukta faiz indirimi var! Konut fiyatlarının gideceği yön belli oldu: Ev alacaklar için kritik uyarı

Ufukta faiz indirimi var! Konut fiyatlarının gideceği yön belli oldu: Ev alacaklar için kritik uyarı

Artan kira fiyatları arasında vatandaş ev sahibi olma hayali kuruyor. Gözler ise konut kredilerine çevrildi. Güncel konut kredisi​ faiz oranları düştü. Peki, en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? Ev almak hayali kuran milyonlarca vatandaş avantajlı konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler için banka banka konut kredisi faiz oranları haberimizde.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Kredi faizinde düşüş vatandaşın gözünü yeniden gayrimenkule çevirdi. Gayrimenkul yatırımları vatandaşlar tarafından güvenli bir liman olarak görülüyor.

Konut kredisi düzenlemeleri gündemdeki yerinin korurken bazı bankalar düşük faiz oranı​ sundu. Konut kredisinde en uygun oran yüzde 2.97 ile yüzde 3, en fazla oran ise yüzde 6.99'dan hesaplanıyor. İşte bankalara konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için kalem kalem konut kredisi hesaplama.

2 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

En uygun kredi faizleri araştırılırken 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarları düştü. Güncel konut kredisi faiz oranları şöyle;

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %2,97 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 61.226,65 TL toplam ödemesi ise 7.365.498 TL'dir.

AKBANK KONUT KREDİSİ

İlk Evim Konut Kredisi kapsamında, %3,02 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 62.149,24 TL toplam ödemesi ise 7.482.528 TL'dir.

VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ

Konut Finansmanı kapsamında %3,04 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 62.519,14 TL toplam ödemesi ise 7.522.196 TL'dir.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %3,06 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 62.889,51 TL toplam ödemesi ise 7.571.535 TL'dir.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %3,09 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 63.445,96 TL toplam ödemesi ise 7.630.889 TL'dir.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ

Konut Finansmanı kapsamında %3,09 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 63.445,96 TL toplam ödemesi ise 7.632.966 TL'dir.

ING KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %3,19 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 65.308,18 TL toplam ödemesi ise 7.857.101 TL'dir.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ

Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi kapsamında %3,30 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 67.369,06 TL toplam ödemesi ise 8.105.287 TL'dir.

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Hesaplı Evim Konut Kredisi kapsamında %3,40 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 69.253,07 TL toplam ödemesi ise 8.332.928 TL'dir.

DENİZBANK KONUT KREDİSİ

Mortgage Kredisi kapsamında %4,21 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 84.801,56 TL toplam ödemesi ise 10.193.146 TL'dir.

ANADOLUBANK KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %4,91 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 98.512,94 TL toplam ödemesi ise 11.838.402 TL'dir.

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ

Konut Finansmanı kapsamında %5,50 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 110.178,57 TL toplam ödemesi ise 13.236.993 TL'dir.

ŞEKERBANK KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %5,89 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksiti 117.922,74 TL toplam ödemesi ise 14.170.288 TL'dir.