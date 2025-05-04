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 | Bengü Sarıkuş

En uygun tarifeyi tek bir adreste bulabileceksiniz! e-Devlet'ten yeni hizmet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet'te vatandaşların kullandıkları telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilecekleri yeni bir hizmetin açıldığının bilgisini paylaştı. Telefon ve internet tarifelerini karşılaştıran kullanıcılar en hesaplı ve uygun tarifeyi tercih edebilecek.

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En uygun tarifeyi tek bir adreste bulabileceksiniz! e-Devlet'ten yeni hizmet
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 11:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun son hizmetinin haberini duyurdu. Bakan Uraluğlu yaptığı açıklamada telefon ve internet kullanıcılarının e-Devlet üzerinden karşılaştırma yaparak kendilerine en uygun tarifeyi seçebileceklerini söyledi. En uygun fiyatlı tarife seçiminde kararsız kalan tüketiciler e-Devlet hesapları üzerinden sisteme giriş sağlayarak kıyaslama yapıp kendilerine uygun telefon ya da internet paketini seçebilecekler.

En uygun tarifeyi tek bir adreste bulabileceksiniz! e-Devlet'ten yeni hizmet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisini daha eklediğini bildirdi. Söz konusu hizmet hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık.” ifadelerini kullandı.

TÜM TELEFON VE İNTERNET TARİFELERİ TEK BİR PLATFORMDA KIYASLANABİLECEK

Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” açıklamasında bulundu.

En uygun tarifeyi tek bir adreste bulabileceksiniz! e-Devlet'ten yeni hizmet

TAAHHÜT SÜRESİ, BAĞLANTI HIZI GİBİ FARKLI KRİTERLER SEÇİLEBİLECEK

Uraloğlu, yeni sistem ile vatandaşların, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” diye konuştu.

En uygun tarifeyi tek bir adreste bulabileceksiniz! e-Devlet'ten yeni hizmet

Uraloğlu ayrıca, vatandaşların söz konusu uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

TÜKETİCİ EN UYGUN FİYATLI TARİFEYİ BULABİLECEK

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını belirten Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini söyledi. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” diye konuştu.

En uygun tarifeyi tek bir adreste bulabileceksiniz! e-Devlet'ten yeni hizmet

PROJE, DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ'NİN YARIŞMASINDA ADAY GÖSTERDİLDİ

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin şimdiden uluslararası ödüle aday gösterildiğini belirterek “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin (WSIS) yarışmasında "Bilgiye Erişim" kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” ifadelerini kullandı.

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#edevlet
#telefon tarifesi
#en uygun tarife
#en ucuz tarife
#Ekonomi
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