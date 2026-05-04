En yüksek altın mevduatına sahip iller açıklandı! Altın mevduatı zengini şehirler, fiziki altın zenginlerine fark attı

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 14:55
04.05.2026
saat ikonu 15:10
En yüksek altın mevduatına sahip iller açıklandı! Altın mevduatı zengini şehirler, fiziki altın zenginlerine fark attı

En yüksek altın mevduatına sahip iller, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) paylaştığı veriler ile belli oldu. Buna göre İlk 10 ildeki toplam altın mevduatı 2 trilyon 836,3 milyar liraya ulaşarak ülke genelinin yüzde 68,6’sını oluşturdu. Diğer yandan geçtiğimiz aylarda açıklanan fiziki altın zengini iller ile en yüksek altın mevduatına sahip iller arasındaki fark gözlerden kaçmadı.

Altın mevduatı, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Pek çok kişi yatırımını bu şekilde değerlendirirken, yapılan açıklamaya göre yılın ilk üç ayında altın hesaplarında yüzde 21,5 oranında güçlü bir büyüme kaydedildi ve hacim 733,2 milyar lira arttı. Altın mevduatının toplam içindeki payının en düşük olduğu iller arasında Gaziantep, Tunceli ve Hatay öne çıktı. Antalya, Şırnak, Adana ve İzmir de düşük oranlı iller arasında sıralandı. Diğer yandan en yüksek altın mevduatına sahip iller de açıklandı…

10) Muğla

9) Mersin

8) Adana

7) Konya

6) Kocaeli

5) Bursa

4) Antalya

3) İzmir (245,7 milyar TL)

2) Ankara (475,4 milyar TL)

EN YÜKSEK ALTIN MEVDUATINA SAHİP İLLER

1) İstanbul (1 trilyon 467,2 milyar TL)

YASTIKALTINDA EN FAZLA ALTINI OLAN İLLER

10)  Eskişehir

9)  Manisa

8)  Mersin

7)  Muğla

6)  Balıkesir

5)  Adana

4)  Konya

3)  Kocaeli

2)  Antalya

1)  Bursa

