Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Emekliler en yüksek promosyon veren banka araştırması yaparken emekli promosyonu 27 bin liraya kadar dayandı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 16:37

Emeklilik hakkı kazanan ve bankadan emekli maaşını alan vatandaşlar için bankalar arasındaki rekabet nedeniyle verilen emekli maaşı promosyonu her geçen gün artıyor. Daha çok müşteri çekerek rakiplerinden sıyrılmak isteyen bankalar emekli promosyonunu artırıyor. İşte hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor...

Emekli maaşlarını bankalar aracılığıyla alan milyonlarca vatandaş için 2025 Mayıs ayı promosyon kampanyaları netleşti. SGK tarafından belirlenen emekli maaş zammı oranlarının ardından hem kamu hem de özel bankalar emeklilere yönelik promosyon tutarlarını güncelledi.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Promosyon kampanyaları, emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü vermesiyle geçerli oluyor. Mevcut sözleşmesi bulunan emekliler ise eski promosyon tutarını iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuluyor. En yüksek promosyon veren bankalar ve kampanya detayları şu şekilde:

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Akbank: 15.000 TL’ye varan promosyon ve 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL promosyon veriliyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

İş Bankası: SGK emeklilerine özel kampanyada 14.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

DenizBank: Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti’ye taşıyanlar 15.000 TL'ye kadar promosyon alabiliyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

VakıfBank: SGK emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar ana promosyon ve VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalara karşılık 10 ayda 15.000 TL ek ödeme ile toplamda 27.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

ING: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, ek kampanyalarla birlikte 25.000 TL nakit promosyon kazanabiliyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

İş Bankası: SGK emeklilerine özel kampanyada 14.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

QNB: 15.000 TL promosyon ve yıllık 1.200 TL indirimle birlikte toplamda 16.200 TL’lik ödül sağlanıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

TEB: 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyonla birlikte toplamda 21.000 TL ödeme yapılıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Yapı Kredi: Mart ayı itibarıyla başlayan kampanya kapsamında 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlanıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Ziraat Bankası: İki banka da SGK emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Halkbank: İki banka da SGK emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolandırıcıların yeni tuzağı! Kargo firmasından gelen mesajlara dikkat!
Bağ-Kur’lulara erken emeklilik müjdesi! Faruk Erdem emeklilik bekleyenler için tek tek açıkladı
ETİKETLER
#emekli promosyonu
#Banka Promosyonu
#Emekli Promosyonları
#emekli promosyonu veren banka
#en yüksek promosyon veren banka
#emekli maaşı promosyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.