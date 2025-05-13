En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Emekliler en yüksek promosyon veren banka araştırması yaparken emekli promosyonu 27 bin liraya kadar dayandı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

Emeklilik hakkı kazanan ve bankadan emekli maaşını alan vatandaşlar için bankalar arasındaki rekabet nedeniyle verilen emekli maaşı promosyonu her geçen gün artıyor. Daha çok müşteri çekerek rakiplerinden sıyrılmak isteyen bankalar emekli promosyonunu artırıyor. İşte hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor...

Emekli maaşlarını bankalar aracılığıyla alan milyonlarca vatandaş için 2025 Mayıs ayı promosyon kampanyaları netleşti. SGK tarafından belirlenen emekli maaş zammı oranlarının ardından hem kamu hem de özel bankalar emeklilere yönelik promosyon tutarlarını güncelledi.

Promosyon kampanyaları, emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü vermesiyle geçerli oluyor. Mevcut sözleşmesi bulunan emekliler ise eski promosyon tutarını iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuluyor. En yüksek promosyon veren bankalar ve kampanya detayları şu şekilde:

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Akbank: 15.000 TL’ye varan promosyon ve 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL promosyon veriliyor.

İş Bankası: SGK emeklilerine özel kampanyada 14.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

DenizBank: Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti’ye taşıyanlar 15.000 TL'ye kadar promosyon alabiliyor.

VakıfBank: SGK emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar ana promosyon ve VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalara karşılık 10 ayda 15.000 TL ek ödeme ile toplamda 27.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor.

ING: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, ek kampanyalarla birlikte 25.000 TL nakit promosyon kazanabiliyor.

İş Bankası: SGK emeklilerine özel kampanyada 14.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor

QNB: 15.000 TL promosyon ve yıllık 1.200 TL indirimle birlikte toplamda 16.200 TL’lik ödül sağlanıyor.

TEB: 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyonla birlikte toplamda 21.000 TL ödeme yapılıyor.

Yapı Kredi: Mart ayı itibarıyla başlayan kampanya kapsamında 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlanıyor.

Ziraat Bankası: İki banka da SGK emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Halkbank: İki banka da SGK emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.