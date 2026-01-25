En yüksek getiri sağlayan madenler belli oldu! Herkes altın sanıyordu ama zirve bambaşka çıktı

Kategoriler
Altın tarih boyunca yatırımcının güvenli limanı oldu. Parasını değerlendirmek isteyen milyonlarca kişi altına yatırım yaptı. Ancak son zamanlarda değerli madenlerin getiri oranları da değişmeye başladı ve ibre altından kaydı. Yapılan çalışmalar ise en yüksek getiri sağlayan madenleri gözler önüne serdi. Listede dikkat çeken nokta ise altının ilk 5 sıraya girememesi oldu…
En yüksek getiri sağlayan madenler belli oldu. Ancak altın ilk sıralarda yer almadı. Elektronikten telekomünikasyona, otomotivden sağlığa kadar birçok farklı sektörde kullanılan değerli madenler, sağladığı getiri ile yatırımcının gözdesi olmuştu. Ancak altının kazancının alt sıralarda kalması herkesi şaşkınlığa uğrattı…
10 NUMARA KALAY: YÜZDE 42
9 NUMARA NEODİMYUM: YÜZDE 44
8 NUMARA LİTYUM: YÜZDE 51
7 NUMARA ALTIN: YÜZDE 58
6 NUMARA PALADYUM: YÜZDE 83
5 NUMARA RODYUM: YÜZDE 101
4 NUMARA SÜLFÜR: YÜZDE 116
3 NUMARA KOBALT: YÜZDE 120
2 NUMARA PLATİN: YÜZDE 125
1 NUMARA GÜMÜŞ: YÜZDE 147