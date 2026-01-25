En yüksek getiri sağlayan madenler belli oldu! Herkes altın sanıyordu ama zirve bambaşka çıktı

Altın tarih boyunca yatırımcının güvenli limanı oldu. Parasını değerlendirmek isteyen milyonlarca kişi altına yatırım yaptı. Ancak son zamanlarda değerli madenlerin getiri oranları da değişmeye başladı ve ibre altından kaydı. Yapılan çalışmalar ise en yüksek getiri sağlayan madenleri gözler önüne serdi. Listede dikkat çeken nokta ise altının ilk 5 sıraya girememesi oldu…