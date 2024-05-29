En yüksek getiri Türk Lirası'nda! ABD'li yatırım şirketinden çarpıcı açıklama

29 May 2024 16:25 - Güncelleme : 29 May 2024 16:29

Fidelity International, kısa vadeli TL cinsi tahvillerde pozisyon artırdığını duyurdu.

EN YÜKSEK GETİRİ TÜRK LİRASINDA

Fidelity International Portföy Yöneticisi Paul Greer, Türkiye’de riskten arındırılmış olarak bakıldığında en yüksek getiriyi Türk lirasında gördüklerini ifade etti. Son dönemde 2-3 yıllık TL cinsi tahvillerde pozisyon artırdıklarını açıkladı.

Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Greer, şu anda Türkiye’nin makroekonomik gidişatı konusunda iyimser bir görüşe sahip olduklarını belirtti. 584 milyar dolarlık yatırım şirketinin portföy yöneticisi Paul Greer, son zamanlarda iki ila üç yıl vadeli lira cinsinden tahviller satın aldıklarını duyurdu.

Greer, e-postayla gönderdiği yorumlarda, tahvil eğrisinin beklenen enflasyona göre reel getirilere dayanarak doğru noktayı sağladığını söyledi.

DAHA FAZLA GİRİŞ BEKLİYORUZ

Greer'in yorumları şunları kaydetti:

Eğer Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevinde kalmaya devam eder ve son 12 ayda olduğu gibi Türkiye son zamanlarda yaptığı gibi pragmatik makro ayarlamalar yolunda ilerlemeye devam ederse Türk piyasalarına daha fazla para girişi olmasını beklerim.

Beklenen reel getirilere baktığımızda, Türk tahvillerinin getiri eğrisinin 2-3 yıllık tarafı yatırımcılar için, risklere göre bakıldığında, iyi bir fırsat sunuyor. 2-3 yıllık Türk lirası cinsi tahvillerde son dönemde pozisyon artırdık"

Türk politika yapıcıların yönlendirdiği gibi enflasyonun yavaşlamaya başladığı durumda yerel tahvillerin daha fazla fayda sağlamasını bekleyen Greer, “Bu durum muhtemelen piyasayı bir kez daha lira süresini ve nihayetinde potansiyel faiz indirimlerini düşünmeye zorlayacaktır.