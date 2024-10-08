En yüksek ve en düşük ortalama maaşlara sahip ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması
Ekonomistler, önümüzdeki zor ekonomik döneme karşı uyarılarda bulunuyor ve birçok kişi durgunluk öngörüyor. Ancak, iyi haber şu ki, iş piyasasında hâlâ fırsatlar mevcut. 2024 yılında kariyer değişikliği yapmayı düşünenler ya da yurt dışında daha yüksek maaş kazanma olasılığını keşfetmek isteyenler olabilir. İşte 2024 yılında en yüksek ortalama aylık maaşlara sahip ülkelerin listesi.
Finans, sigorta, elektrik, madencilik, bilgi teknolojileri, perakende ve eğitim sektörlerinin en yüksek maaş veren alanlar olduğunu belirtmek gerekir. Diğer yandan, idari destek, konaklama ve inşaat sektörleri en düşük maaşlı sektörler arasında yer alıyor. Ancak, farklı ülkelerdeki maaşları karşılaştırırken enflasyonu dikkate almak önemlidir. Son yıllarda birçok ülke yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalmış ve bu durum alım gücünü etkileyebilmektedir. Bu enflasyon oranlarının büyük ölçüde pandemi ve buna bağlı tedarik zinciri kesintilerinden kaynaklandığı görülmektedir.
Ayrıca, Rusya-Ukrayna çatışması, ABD-Çin stratejik rekabeti, Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar, Hindistan-Çin jeopolitik rekabeti ve Çin'in ekonomik yavaşlaması gibi jeopolitik riskler de enerji krizlerini ve tedarik gecikmelerini artırarak bu sorunları derinleştirmiştir. 2024-2025 yılında kariyer hedefleri enflasyona göre belirlenebiliyor. Bazı vatandaşlar kariyer için en yüksek ortalama aylık maaşa sahip ülkeleri araştırabiliyor.
TÜRKİYE, ORTALAMA AYLIK BRÜT MAAŞ SIRALAMASINDA 56. SIRADA
Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla ortalama aylık brüt maaş, 697.41 USD olarak tespit hesaplanmıştır. Bu rakam, ülkenin ekonomik koşullarını ve iş gücü piyasasındaki gelişmeleri yansıtırken, çalışanların yaşam standartları üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle son yıllarda enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artış, maaşların alım gücünü etkilemiştir. Bu durum, işverenlerin ve politika yapıcıların, çalışanların refahını artırmak amacıyla yeni stratejiler geliştirmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
İsviçre - 7023.13 USD
Lüksemburg - 5857.91 USD
Amerika Birleşik Devletleri - 4536.39 USD
Singapur - 4490.56 USD
Katar - 4178.69 USD
Avustralya - 3792.38 USD
Hong Kong (Çin) - 3790.14 USD
Danimarka - 3703.22 USD
Hollanda - 3590.70 USD
Norveç - 3392.38 USD
Birleşik Arap Emirlikleri - 3384.08 USD
İrlanda - 3226.02 USD
Birleşik Krallık - 3194.82 USD
Almanya - 3114.38 USD
Yeni Zelanda - 3045.97 USD
Kuveyt - 3027.82 USD
İsveç - 2943.86 USD
Kanada - 2886.07 USD
Finlandiya - 2877.73 USD
Belçika - 2682.79 USD
Avusturya - 2654.58 USD
İsrail - 2613.81 USD
Fransa - 2546.83 USD
Güney Kore - 2343.33 USD
Umman - 2320.93 USD
Suudi Arabistan - 2230.68 USD
Japonya - 2141.34 USD
İspanya - 1905.27 USD
Kıbrıs - 1793.02 USD
İtalya - 1774.57 USD
Slovenya - 1648.02 USD
Tayvan - 1643.55 USD
Malta - 1608.99 USD
Estonya - 1597.56 USD
Çek Cumhuriyeti - 1592.80 USD
Polonya - 1522.79 USD
Güney Afrika - 1441.98 USD
Hırvatistan - 1415.54 USD
Litvanya - 1376.06 USD
Slovakya - 1261.49 USD
Letonya - 1215.45 USD
Portekiz - 1150.21 USD
Uruguay - 1045.68 USD
Bulgaristan - 1044.18 USD
Yunanistan - 1036.06 USD
Macaristan - 1030.44 USD
Malezya - 964.33 USD
Çin - 963.26 USD
Kosta Rika - 948.65 USD
Romanya - 947.90 USD
Karadağ - 875.42 USD
Panama - 796.36 USD
Sırbistan - 786.30 USD
Bosna-Hersek - 722.98 USD
Şili - 701.20 USD
Türkiye - 697.41 USD
Meksika - 693.94 USD
Ürdün - 653.61 USD
Arnavutluk - 639.46 USD
Filistin - 637.63 USD
Hindistan - 627.47 USD
Mauritius - 627.04 USD
Kuzey Makedonya - 623.47 USD
Ermenistan - 606.28 USD
Tayland - 592.65 USD
Moldova - 587.60 USD
Kazakistan - 584.79 USD
Rusya - 546.11 USD
Irak - 522.77 USD
Belarus - 518.71 USD
Ekvador - 500.98 USD
Gürcistan - 494.68 USD
Arjantin - 473.80 USD
Vietnam - 459.15 USD
Özbekistan - 450.77 USD
Azerbaycan - 438.22 USD
Brezilya - 427.65 USD
Fas - 419.10 USD
Peru - 411.42 USD
Bolivya - 402.12 USD
Ukrayna - 401.35 USD
Filipinler - 385.18 USD
Kolombiya - 370.34 USD
Kenya - 360.40 USD
Libya - 329.84 USD
Endonezya - 321.73 USD
Tunus - 294.35 USD
İran - 269.02 USD
Bangladeş - 242.23 USD
Cezayir - 232.77 USD
Nepal - 215.31 USD
Sri Lanka - 206.20 USD
Venezuela - 188.18 USD
Pakistan - 182.82 USD
Nijerya - 151.18 USD
Mısır - 141.83 USD
Küba - 37.60 USD
Zor zamanlar gelecekmiş ama iş piyasasında hala fırsat varmış işte bu güzel değil mi