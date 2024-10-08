En yüksek ve en düşük ortalama maaşlara sahip ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması

08 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:48

Ekonomistler, önümüzdeki zor ekonomik döneme karşı uyarılarda bulunuyor ve birçok kişi durgunluk öngörüyor. Ancak, iyi haber şu ki, iş piyasasında hâlâ fırsatlar mevcut. 2024 yılında kariyer değişikliği yapmayı düşünenler ya da yurt dışında daha yüksek maaş kazanma olasılığını keşfetmek isteyenler olabilir. İşte 2024 yılında en yüksek ortalama aylık maaşlara sahip ülkelerin listesi.

Finans, sigorta, elektrik, madencilik, bilgi teknolojileri, perakende ve eğitim sektörlerinin en yüksek maaş​ veren alanlar olduğunu belirtmek gerekir. Diğer yandan, idari destek, konaklama ve inşaat sektörleri en düşük maaşlı sektörler arasında yer alıyor. Ancak, farklı ülkelerdeki maaşları karşılaştırırken enflasyonu dikkate almak önemlidir. Son yıllarda birçok ülke yüksek enflasyon​ oranlarıyla karşı karşıya kalmış ve bu durum alım gücünü etkileyebilmektedir. Bu enflasyon oranlarının büyük ölçüde pandemi ve buna bağlı tedarik zinciri kesintilerinden kaynaklandığı görülmektedir.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna çatışması, ABD-Çin stratejik rekabeti, Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar, Hindistan-Çin jeopolitik rekabeti ve Çin'in ekonomik yavaşlaması gibi jeopolitik riskler de enerji krizlerini ve tedarik gecikmelerini artırarak bu sorunları derinleştirmiştir. 2024-2025 yılında kariyer hedefleri enflasyona göre belirlenebiliyor. Bazı vatandaşlar kariyer için en yüksek ortalama aylık maaşa sahip ülkeleri araştırabiliyor.

TÜRKİYE​, ORTALAMA AYLIK BRÜT MAAŞ SIRALAMASINDA 56. SIRADA

Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla ortalama aylık brüt maaş, 697.41 USD olarak tespit hesaplanmıştır. Bu rakam, ülkenin ekonomik koşullarını ve iş gücü piyasasındaki gelişmeleri yansıtırken, çalışanların yaşam standartları üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle son yıllarda enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artış, maaşların alım gücünü etkilemiştir. Bu durum, işverenlerin ve politika yapıcıların, çalışanların refahını artırmak amacıyla yeni stratejiler geliştirmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

İsviçre​ - 7023.13 USD

Lüksemburg - 5857.91 USD

Amerika Birleşik Devletleri - 4536.39 USD

Singapur - 4490.56 USD

Katar - 4178.69 USD

Avustralya - 3792.38 USD

Hong Kong (Çin) - 3790.14 USD

Danimarka - 3703.22 USD

Hollanda - 3590.70 USD

Norveç - 3392.38 USD

Birleşik Arap Emirlikleri - 3384.08 USD

İrlanda - 3226.02 USD

Birleşik Krallık - 3194.82 USD

Almanya - 3114.38 USD

Yeni Zelanda - 3045.97 USD

Kuveyt - 3027.82 USD

İsveç - 2943.86 USD

Kanada - 2886.07 USD

Finlandiya - 2877.73 USD

Belçika - 2682.79 USD

Avusturya - 2654.58 USD

İsrail - 2613.81 USD

Fransa - 2546.83 USD

Güney Kore - 2343.33 USD

Umman - 2320.93 USD

Suudi Arabistan - 2230.68 USD

Japonya - 2141.34 USD

İspanya - 1905.27 USD

Kıbrıs - 1793.02 USD

İtalya - 1774.57 USD

Slovenya - 1648.02 USD

Tayvan - 1643.55 USD

Malta - 1608.99 USD

Estonya - 1597.56 USD

Çek Cumhuriyeti - 1592.80 USD

Polonya - 1522.79 USD

Güney Afrika - 1441.98 USD

Hırvatistan - 1415.54 USD

Litvanya - 1376.06 USD

Slovakya - 1261.49 USD

Letonya - 1215.45 USD

Portekiz - 1150.21 USD

Uruguay - 1045.68 USD

Bulgaristan - 1044.18 USD

Yunanistan - 1036.06 USD

Macaristan - 1030.44 USD

Malezya - 964.33 USD

Çin - 963.26 USD

Kosta Rika - 948.65 USD

Romanya - 947.90 USD

Karadağ - 875.42 USD

Panama - 796.36 USD

Sırbistan - 786.30 USD

Bosna-Hersek - 722.98 USD

Şili - 701.20 USD

Türkiye - 697.41 USD

Meksika - 693.94 USD

Ürdün - 653.61 USD

Arnavutluk - 639.46 USD

Filistin - 637.63 USD

Hindistan - 627.47 USD

Mauritius - 627.04 USD

Kuzey Makedonya - 623.47 USD

Ermenistan - 606.28 USD

Tayland - 592.65 USD

Moldova - 587.60 USD

Kazakistan - 584.79 USD

Rusya - 546.11 USD

Irak - 522.77 USD

Belarus - 518.71 USD

Ekvador - 500.98 USD

Gürcistan - 494.68 USD

Arjantin - 473.80 USD

Vietnam - 459.15 USD

Özbekistan - 450.77 USD

Azerbaycan - 438.22 USD

Brezilya - 427.65 USD

Fas - 419.10 USD

Peru - 411.42 USD

Bolivya - 402.12 USD

Ukrayna - 401.35 USD

Filipinler - 385.18 USD

Kolombiya - 370.34 USD

Kenya - 360.40 USD

Libya - 329.84 USD

Endonezya - 321.73 USD

Tunus - 294.35 USD

İran - 269.02 USD

Bangladeş - 242.23 USD

Cezayir - 232.77 USD

Nepal - 215.31 USD

Sri Lanka - 206.20 USD

Venezuela - 188.18 USD

Pakistan - 182.82 USD

Nijerya - 151.18 USD

Mısır - 141.83 USD

Küba - 37.60 USD