Ender Tatlıları’ndan ihtiyaç sahiplerine kurban bayramı müjdesi

20 May 2024 13:07 - Güncelleme : 20 May 2024 13:08

15 Haziran ve 20 Haziran günü İstanbul’da kaymakamlıkların belirlemiş olduğu ihtiyaç sahiplerine kişi başı 3.000 TL’lik hediye çeki kartı verileceğini açıkladı.

Dağıtım yapılacak olan kişi sayısı 1 bin kişi ile sınırlı kaldı. Aykut Şener’in sosyal medya hesaplarına gelen yoğun mesajlar sonucu şener twitter hesabından adaletli ve hukuka uygun dağıtım yapılması için İstanbul’daki tüm ilçelerdeki kaymakamlıklarımızdan gelen talimat ve ortak çalışma sonucu olan ihtiyaç sahiplerinin isimleri yazılı olan kişilere yardım yapacaklarını belirtti.

Esnaf camiası ve vatandaş Aykut Şener’in yapmış olduğu bu girişimi takdir edip teşekkürlerini iletti.