Enerji anlaşmasında kapasite büyüdü! Kırgızistan hükûmetinden İhlas Holding’in 7 milyar dolarlık yatırımlarına tam destek

Orta Asya Yatırım Holding’in Kırgızistan’da kurmayı planladığı “Bişkek CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santrali” ve “Kazarman Hidroelektrik Santral” projeleri büyük ilgi görüyor. Ahmet Mücahid Ören’in başkanlık ettiği, 7 milyar dolarlık projeyi yürüten heyeti ağırlayan Kırgızistan Başbakanı Kasımaliev “Hükûmet olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Kırgızistan Başbakanı Adılbek Alesoviç Kasımaliev, İhlas Holding ve Orta Asya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i kabul etti.Görüşmeye Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Azamat Saktanbekoviç Kadiraliyev, Kırgızistan Enerji Bakanı Talaybek Omukeviç İbraev, Belediye Başkanı Vekili Talaybek Askaroviç Baygaziyev, Orta Asya Yatırım Holding Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Haluk Sur, Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Gezer ve Proje Geliştirme Direktörü Tariel Ermaaev de katıldı. Kabulde, Orta Asya Yatırım Holding’in kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un huzurunda imzalanan 7 milyar dolarlık enerji anlaşması çerçevesinde atılacak adımlar ele alındı.

İKİ BÜYÜK PROJE GÖRÜŞÜLDÜ

Aralık ayında göreve başlayan Başbakan Kasımaliev, Bişkek CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santralı ve Kazarman Hidroelektrik Santral projelerindeki gelişmeler ve ilerlemeler hakkında bilgi aldı. Sıcak ve yapıcı bir ortamda gerçekleşen görüşmede Doğalgaz Çevrim Santrali kapasitesinin 50.000 m³/saat gaz tedariki ile 270 MW’a kadar yükseltildiği aktarıldı. Yaklaşık 45 milyon dolarlık ilave bir yatırım artışı ile santralin inşa edileceği alanın çevresindeki meskûn mahalde ikamet eden halkın rahatsızlık yaşamaması adına 10 km’lik yeni bir sıcak su boru hattı, 12 Bar basınca dayanıklı 14 km’lik doğalgaz boru hattı ve üretilen enerjiyi trafo merkezine taşıyacak 3 km’lik hattın döşeneceği belirtildi.

“İMZALARI ATMAYA HAZIRIZ”

Taraflar işletme süresinin 15 yıl olduğunu göz önünde bulundurarak enerji satın alma şartları ve tarife fiyatının tespitinde uluslararası yatırım kriter ve standartlarının uygulanmasının elzem olduğu hususunda tam bir görüş birliğine vardı. Fizibilite ve ön tasarım çalışmalarının tamamlandığı bilgisini veren Orta Asya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan Devleti ile enerji alım garantisini içeren ve daha önce imzalanan Yatırım Anlaşmasında yer alan PPA (Power Purchase Aggrement) sözleşmesini de kısa sürede imzalamaya hazır olduklarını kaydetti.

KIŞ ŞARTLARI DURDURMADI

Ören, Kazarman Hidroelektrik Santral Projesi için de çalışmaların ivedilikle başlatıldığını, çetin geçen kış şartlarına rağmen teknik ekibin proje sahasında incelemeler yaptığını, projenin büyüklüğünü, çevresel faktörleri ve ESG kriterlerinden hareketle yerel halk ile yakın ve sıcak temas kurduklarını dile getirdi. Ören, jeolojik, topografik ve hidrolojik veri toplanmasına ilkbahar ayları ile birlikte devam edileceğini, geçmişte 1.160 MW olarak ön görülen kapasitenin türbin teknolojisinde sağlanan yeni verimlilik oranları dikkate alındığında 1.400 MW kapasiteye ulaşılabileceğini belirtti. Her iki proje için hazırlanan slayt ve video sunumları büyük bir heyecanla izlendi.

KASIMALİEV: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Kırgızistan Başbakanı Kasımaliev’in Türk heyetiyle görüşmesinde Türk Devletleri Teşkilatının vizyonuna uygun olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yeni yüzyılın Türk dünyasının yüzyılı olacağı gerçeğinden hareketle kardeş ülke Kırgızistan’ın ekonomik kalkınma ve refahı adına her türlü gayretin gösterileceğini ifade eden Başbakan Kasımaliev, Kırgızistan hükûmeti olarak ‘Orta Asya’ şirketinin yanında yer aldıklarını, her türlü destek ve yardıma hazır bulunduklarını kaydetti. Kasımaliev, Orta Asya Yatırım Holding’e ülkesine gösterdiği güven ve destekten ötürü teşekkürlerini sunarak, uzun yıllar gerek enerji ve gerekse farklı sektörlerde şirketin faaliyetlerini sürdürmesini dilediğini belirtti.

YATIRIM ŞİRKETLERİ FİNANSMAN İÇİN İSTEKLİ

Başbakan Kasımaliev’e Uluslararası Yatırım Bankaları ve Fonlarının, Kırgızistan’ın tüm Orta Asya’daki stratejik konumunu dikkate alarak ve doğal bir enerji üretim üssü olduğu gerçeğinden hareket ederek finansman tedariki hususunda çok istekli olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda uluslararası çapta üst düzey yatırım bankaları ve konusunda uzman küresel şirketler ile iş birliğine gidildiği ve hâlen bu sürecin devam ettiği, bu yaklaşımın en güzel örneğinin Hill International, BI Holding, Sem Arco ve Dünya enerji devi Power China şirketi olduğu aktarıldı. Bu yönde farklı grup ve firmalar için Orta Asya Yatırım Holding’in ilgi ve faaliyet alanları içine giren sektörlerde temasların sürdürüldüğü, yeri ve zamanı geldikçe bu konuların yakın süreçte gündeme taşınacağı belirtildi.

STRATEJİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Söz konusu her iki santral projesinin “Concession” / Yap-İşlet-Devret, BOT yatırımları çerçevesinde, Kırgızistan ülke tarihinin en stratejik dönüm noktasında yer aldığı kaydedildi. Taraflar, uluslararası yatırım kriterleri konusunda taviz vermeksizin sürecin yönetilmesi gerektiği hususunda uyum ve anlayış içinde mutabakata vardı. Buna göre, uluslararası tahkim, sadece enerji alımı değil, ödeme konusunda da devlet garantisi, yapım ve işletme sürecinde vergisel teşvikler sağlanması gibi konulara dikkat çekildi

(Kırgızistan Enerji Bakanı Talaybek Omukeviç İbraev ve A. Mücahid Ören, Kazarman hidroelektrik santral projesinde bugüne kadar yürütülen saha etütleri ve hazırlanan finansal model de dahil olmak üzere yapılan tüm çalışmaları kapsayan ve bundan sonraki yol haritasını da içeren bir ortak anlayış protokolünü imzaladı.