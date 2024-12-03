Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Today’e yazdı: 2035’te hedef sıfır karbon emisyonu

03 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:15

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Today’de yayımlanan yazısında 2035 yol haritası kapsamındaki yenilenebilir enerji yatırımlarını ele aldı. Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı’nı ‘temiz enerjiye yatırım yüzyılı’ kılmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, Türkiye​ Today’de kaleme aldığı köşe yazısında Türkiye’nin “Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritası”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, COP 29 zirvesinin Türkiye için yenilenebilir enerjiye geçiş hedeflerini pratik, esnek, rasyonel ve uyumlu tutmanın önemini vurguladığını ifade ederek 2035 yol haritasının önemine değindi. Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisinde 2035’e kadar yıllık 120GW üretim hedeflediğini belirten Bayraktar, böylece yenilenebilir enerji​ kapasitesinin 2030 itibarıyla dört katına çıkmasının planlandığını vurguladı.

Bayraktar, nükleer enerji üretiminin yenilenebilir enerji hedeflerini tamamlayıcı bir role sahip olacağının altını çizdi. Türkiye’nin, ABD’nin liderlik ettiği “Nükleer Enerjiyi 3 Katına Çıkarma Deklarasyonu”nu imzalayan 31 ülke arasında olduğunu belirten Bayraktar nükleer enerji yatırımlarının hız kesmeyeceğini belirtti. Bayraktar, 2030’da Türkiye’nin toplam enerji ihtiyacının 10%’unun nükleer santrallerden karşılanacağını söyledi. “Politikalarımız nükleer ve yenilenebilir enerjilerle sınırlı değildir” diyen Bayraktar, kritik mineraller ve madenler üzerinde benzer hedeflerin ve çalışmaların yürütüleceğini sözlerine ekledi.

''TÜRKİYE 892 MİLYON TON CO2 EMİSYONUNU ÖNLEDİ''

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi bakımından Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci olduğunu bildiren Bakan Bayraktar, “Hedefimiz, 2025 yılında Avrupa'da ilk üçe, dünyada ise ilk dokuza girmektir” dedi. Bayraktar, 2005-2024 yılları arasında yapılan yatırımlarla yenilenebilir enerji kapasitesinin 13GW'dan 67,5GW’a çıkarıldığını vurgulayarak Türkiye’nin bu sayede 892 milyon ton CO2 emisyonunu önlediğini kaydetti.

Bakan Bayraktar, rüzgar ve güneş paneli yatırımlarına ilişkin ilk ihale turunun 2025 Ocak’ta düzenleneceğini hatırlattı. On yılda ülkenin elektrik talebinde %54 büyüme öngörüldüğünü ekleyen Bayraktar, “Bu büyüme, 2035 yol haritamızda belirlenen karbon nötr bir ekonomiyi destekleyen politikalarla karşılanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

''TEMİZ ENERJİYE YATIRIM YÜZYILI''

Türkiye’nin enerji iletiminde küresel çapta artan rolüne dikkat çeken Bayraktar, yenilenebilir enerji atılımının bölge için yeni fırsatlar sunduğuna işaret etti. Bayraktar, yazısını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumu büyümeye devam ediyor ve net sıfır hedeflerini, çevre, insanlar, temiz enerji çözümleri arayan şirketler ve bölgemizin daha geniş enerji ekosistemi için kapsayıcı bir fırsatlar dalgasına dönüştürmeye kararlıyız. Her programı, tüm paydaşlar için kazan-kazan durumu yaratacak şekilde tasarlıyoruz ve Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte iz bırakmasını sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı “temiz enerji yatırımları yüzyılı” yapmaya kararlıyız.”