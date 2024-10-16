Enerji fiyatları ucuzlayacak! Petrol ve doğalgaz fiyatları düşecek

16 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:28

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarında önemli ölçüde düşüş bekleniyor. Ucuz enerji fiyatları beklentisini oluşturan gerekçeler belli oldu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayımladığı yıllık rapora göre, dünya enerji piyasasında büyük bir dönüşüm olacak. Fiyatların etkilenmesiyle petrol ve doğalgazda da değişiklik olması ön görülüyor.

OPEC'ten petrol talebi tahmini! En çok petrol üreten ülkeler belli oldu

OPEC'ten petrol talebi tahmini! En çok petrol üreten ülkeler belli oldu

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayımladığı yıllık rapora göre, dünya enerji piyasasında büyük bir dönüşüm kapıda. Elektrik kullanımının hızla artması ve fosil yakıt talebinin düşmesiyle, enerji fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor. Özellikle petrol ve doğalgaz arzındaki fazlalık, tüketicilere daha ucuz enerji fiyatları olarak yansıyabilir.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Önümüzdeki yıllarda petrol ve doğalgazda arz fazlası olacak. Eğer büyük jeopolitik krizler yaşanmazsa, fiyatlarda ciddi bir düşüş göreceğiz,” dedi. Bu açıklama, son yıllarda yüksek enerji fiyatlarıyla boğuşan dünya için umut verici bir tablo çiziyor.

ENERJİ PİYASALARINDA YENİ DÖNEM

Birol, dünya ekonomisinin enerji kaynaklarında büyük bir değişime hazırlandığını belirterek, “Kömür Çağı'nı ve Petrol Çağı'nı geride bıraktık. Şimdi hızla Elektrik Çağı'na geçiyoruz,” ifadelerini kullandı. Rapora göre, elektrik tüketimindeki artış önümüzdeki yıllarda hız kazanacak. Özellikle Çin'in öncülüğünde, elektrik talebi dünya genelinde ciddi oranda artıyor.

PETROL VE DOĞALGAZDA TALEP DURGUNLAŞIYOR

IEA, petrol ve doğalgaz talebinin bu on yıl içinde zirve yapacağını ve ardından sabit kalacağını öngörüyor. Yani, fosil yakıtlar artık önceki yıllardaki gibi bir büyüme göstermeyecek. Bu durum, özellikle elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasıyla bağlantılı. 2030 yılına kadar dünyadaki yeni otomobil satışlarının %50'sinin elektrikli araçlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Şu anda bu oran %20 seviyesinde.

ENERJİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI BİLE

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgaliyle fırlayan enerji fiyatları, dünya genelinde enflasyonu tetiklemişti. Ancak IEA, fiyatlarda şimdiden bir soğuma sinyali görüldüğünü belirtiyor. Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen, petrol fiyatları bu yılın en yüksek seviyelerinden %20 gerileyerek varil başına 75 doların altına düştü.