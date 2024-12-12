Enerji ürünleri Türkiye'nin fiziksel enerjisi içinde aslan payını aldı

12 Aralık 2024 10:42 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:50

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı enerji hesaplarını duyurdu. Enerji ürünleri, toplam fiziksel enerjinin yüzde 53,4'ü ile en büyük paya sahip oldu.İmalat sanayi ise en fazla enerji tüketimi gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Enerji​ Hesapları verisini açıkladı. Enerji ürünleri, 2022 yılında toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde yüzde 53,4 ile en büyük paya sahip oldu.

ENERJİ ÜRÜNLERİ EN BÜYÜK PAYI ALDI

Enerji ürünleri, 2022 yılında toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde %53,4 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı %36,0 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise %10,5 olarak hesaplandı.

Toplam enerji akışları 19 bin 612 petajul(1) olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyetler, 2022 yılında fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla %52,7 ile en büyük payı aldı. Nihai enerji tüketicisi olan hanehalklarının oranı ise %8,7 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay %39,9 ile imalat sanayinin oldu.

ENERJİ ÜRÜNLERİNİN NİHAİ KULLANIMI 5 BİN 550 PETAJUL

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,2 azalarak 5 bin 550 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında en büyük payı %31,2 ile imalat sanayi aldı. Sektörel olarak imalat sanayini %27,1 ile ticaret, hizmetler ve kamu sektörü takip ederken hanehalklarının payı ise %30,7 oldu.

EN ÇOK PETROL ÜRÜNLERİ TÜKETİLDİ

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2022 yılında petrol ürünleri %41,5 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, %22,9 ile doğal gaz, %21,4 ile elektrik, %8,5 ile kömür ürünleri, %4,4 ile ısı ve %1,3 ile diğer ürünler takip etti.