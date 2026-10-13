Enerjide dengeler değişti! Bataryalar doğal gazı geride bıraktı

BATARYA MALİYETLERİNDE YÜZDE 33'LÜK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Wood Mackenzie'ye göre batarya depolama teknolojilerindeki ucuzlama önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Orta Doğu ve Afrika'da dört saatlik batarya depolamanın megavatsaat başına maliyetinin, 2026'daki 120 dolar seviyesinden 2035'e kadar yüzde 33 azalarak 80 dolara gerilemesi bekleniyor.

Batarya depolama alanında en düşük maliyetli pazar ise Çin. Ülkedeki büyük ölçekli batarya sistemlerinin maliyeti, Çin hariç Asya-Pasifik bölgesindeki 134 dolarlık ortalamanın yüzde 55'ten fazla altında bulunuyor. Bu fark, Çin'in enerji depolama yatırımlarında sahip olduğu maliyet avantajını da gözler önüne seriyor.