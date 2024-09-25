Enflasyon beklenti anketi açıklandı! İşte Merkez Bankası eylül ayı enflasyon tahmini

25 Eylül 2024 10:06 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:18

Merkez Bankası tarafından paylaşılan eylül ayı enflasyon beklenti tahmini anketi geldi. Geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişmedi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için de yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a düştü.

Bakan Şimşek enflasyon için 2025'e işaret etti! "Güçlü bir şekilde düşecek"

Bakan Şimşek enflasyon için 2025'e işaret etti! "Güçlü bir şekilde düşecek"

Eylül​ ayı enflasyon​ rakamlarının açıklanması için geri sayım başladı. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi. Enflasyon rakamları öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Eylül enflasyon beklenti tahmini belli oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYONU TAHMİNİ

Her ay olduğu gibi bu ay da Merkez Bankası tarafından paylaşılan enflasyon beklenti tahmini paylaşıldı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE​ artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

TÜFE'de artış​ beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a düştü. Reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de katıldığı bir etkinlikte gelecek yıl Türkiye’de enflasyonun yüzde 20’nin altına düşeceğini belirtti.

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.