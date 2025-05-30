Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı: Mayıs ayı enflasyon tahminleri belli oldu

Ekonomistlerin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, Mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 2,10 oranında artması bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 31,17 oldu.

AA Finans'ınmayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan 23 ekonomistin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Mayıs enflasyonu3 Haziran 2025 saat 10:00'daaçıklanacak.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ DE BELLİ OLDU

Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: