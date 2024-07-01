Enflasyon Beklenti Anketi geldi! Haziran TÜFE ve 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne 15 ekonomist katıldı. 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon beklentisi ve 2024 yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu.
Haziran ayı enflasyonuna yönelik beklenti anketi belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklayacak.
AA Finans 15 ekonomist ile Haziran TÜFE ve 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini duyurdu.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinden önce beklentiler paylaşıldı.
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomiste göre, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,28 artacak.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında seyretti.
YILLIK ENFLASYON TAHMİNİ
Ekonomistler, beklentiler ışığında bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngördü.
Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.