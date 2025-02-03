Enflasyon düşecek mi? Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama 

03 Şubat 2025 11:30 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:35

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Geleceğe yönelik olumlu mesajlar verdi. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından değerlendirirken önemli tespitlerde bulundu. Temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde olduğunu ifade eden Şimşek, hizmet enflasyonunun ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 olduğunu açıkladı.

"SON 4 YILIN EN DÜŞÜĞÜ"

Şimşek paylaşımında dönemsel etkilerle aylık enflasyonun arttığına dikkat çekerken, buna karşın son 4 yılın en düşük ocak ayı verisinin gerçekleştiğini ifade etti. Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti."

"DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Şimşek açıklamasının son bölümünde geleceğe yönelik olumlu mesajlar vererek, "Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek" dedi.