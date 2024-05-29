Enflasyon farkı şimdiden cepte! Memur emeklisinin 'seyyanen zam' alacağı var

29 May 2024 09:56 - Güncelleme : 29 May 2024 10:07

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Betül Meral SARIİZ / Derleme

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı temmuz zamlarına çevrildi. Memur kesiminin zamlarında etkili olan enflasyon farkı diğer bir değişle zam farkı memurun zammını belirleyecek.

Memurun ve emeklilerin Toplu Sözleşme’ye ek olarak alacağı enflasyon farkında ilk 4 aylık ortalama ortaya çıktı. Ocak, şubat, mart ayı enflasyon verileriyle birlikte enflasyon farkı şimdiden memur ve memur emeklisinin cebinde ancak açıklanacak mayıs ve haziran verileri zamma ek alacakları enflasyon farkını netleştirecek.

MEMURUN ZAM FARKI İLK 4 AYDA OLUŞTU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mayıs ayı başında açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklisi kesiminin 4 aylık enflasyon farkı belli olmuştu. memur ve emekli zammında belirleyici olacak enflasyon farkı ilk 4 ay için kümülatif olarak %18.21 oldu.

MAYIS VE HAZİRAN AYI ENFLASYONU KESİNLEŞTİRECEK

Yılda iki kez Toplu Sözleşme’ye bağlı olarak ek enflasyon farkı ile birlikte zam alan memur ve memur emeklisi, ocak, şubat, mart, nisan ayı enflasyonları ile birlikte önümüzdeki günlerde açıklanacak mayıs ayı enflasyonunu da hesaplamaya katarak şimdiden temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı.

İŞTE TÜİK'TEN GELEN İLK 4 AYLIK VERİ

2024 OCAK AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

2024 ŞUBAT AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu.

2024 MART AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 3.16 artarken, yıllık bazda yüzde 68.50 oldu.

2024 NİSAN AYI ENFLASYONU

Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69,80 arttı.

MEMURUN ZAMMI NE OLACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3 Temmuz tarihine odaklandı. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. TÜİK tarafından açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak.

MEMUR EMEKLİSİNİN 'SEYYANEN ZAM' ALACAĞI VAR

Memur emeklilerine ocak ayında 12 bin liranın üzerinde seyyanen zam verilmedi. Dolayısıyla seyyanen zam konusunda alacaklı durumdalar. Memura verilen seyyanen zam 75 yıl boyunca memur emeklisine de yansıtılmıştı. İlk defa geçen sene temmuz ayında bu memur emeklisine verilmedi.

SGK uzmanları da temmuz ayında hükümetin 12 bin 500 TL’lik seyyanen zammı vermesinin enflasyonist ortamda mümkün olmadığını dile getiriyorlar. Beklentiler ise eğer memur emeklisinin seyyanen zammının verilmesi halinde maksimum 2 bin- 3 bin liralık bir zam olabileceği yönünde.

2024 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Ancak enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.