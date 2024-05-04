Enflasyon hesabı yapıldı, emekli maaş tablosu belli oldu

04 May 2024 10:49 - Güncelleme : 04 May 2024 10:51

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 69.08 ile 17 ayın zirvesine kadar yükseldi. Aylık enflasyon ise beklentileri altında artarak yüzde 3.18 oldu. Böylelikle 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Emekli maaş tablosu ortaya çıkarken memurlar, SGK ve Bağ-kurlular emekli maaş hesabı yapmaya başladı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Enflasyon verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6.70, şubat için yüzde 4.53, mart için 3.16 ve nisan ayı için de 3.18 enflasyon farkı alacak. 4 ayın sonun kesinleşen TÜFE farkı ise yüzde 18.72 olarak belirlendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM FARKI NETLEŞİYOR

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alacak. Memur ve memur emeklisi ilk altı ay için toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı.

Haziran ayında altı aylık fark da memur ve emekli memur maaşların eklenecek. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam alacaklar. Nisan ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı ay için alacağı rakam yüzde 13.5 olarak netleşti.

ALTI AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLUR?

Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.19 oldu. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde ilk altı ayda enflasyonun yüzde 25.47 olacak. Bunun gerçekleşmesi halinde, SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda yüzde 25.47 zam alacak. Memurların zammı ise yaklaşık yüzde 20 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

6 aylık enflasyon farkı 3 Temmuz’da belli olacak.

Temmuz zammıyla beraber en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon yüzde 25.47 olması halinde 9 bin 500 olan kök maaş 11 bin 919’a çıkacak.

Bağ-kur’da 10 bin 178 TL olan kök maaş enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde 12 bin 769 TL olacak.

KÖK AYLIKLAR ARTACAK

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 liraydı. Bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlandı. Temmuz'da bunun da 8.841 lira olması bekleniyor. Nisan enflasyonu sonrasında ise 8.364 liraya yükseldi.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödenirken, temmuzda 14.261 liraya yükselebileceği hesaplandı. Nisanda ise 13 bin 492 lir garantilendi.