Enflasyon iyimser geldi, yabancı yatırımcının borsaya dönmesi yakın! Faiz indirimleri için de tarih verildi

03 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:00

Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesimini ilgilendiren kritik enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı.

Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı.

Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme piyasalarda iyimser bir hava oluşturdu.

Fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını gösteren verilerle ekonomi yönetimi güven tazeledi.

Enflasyon hedefleri doğrultusunda fiyat artışları ile mücadelede uygulanan para ve maliye politikalarına olan güven arttı.

Enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedefleri için daha olumlu bir hava oluştu.

2026 YILINDA ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ

Gelen verilerin beklentinin altında gerçekleşmesiyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "2026 yılında enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması ve gelir dağılımının olumlu yönde gelişmesi bekleniyor.

DEZENFLASYON SÜRECİNE GİRDİK

Enflasyon rakamlarını TGRT Haber ekranlarında değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, enflasyon rakamlarının çok iyi geldiğini belirterek bundan sonra yaşanacak gelişmeleri şöyle yorumladı;

FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"İnanılmaz iyi bir rakam geldi. Hem aylık bazda çok iyi bir veri çünkü piyasa beklentisinin oldukça altında hem de yıllık bazda umut verici bir veri.

Bu veri piyasayı rahatlatır. Piyasadaki faiz indirim beklentilerini daha da güçlendirir. Hakim beklenti dördüncü çeyrekti. Bu veri sonrası faiz indirim beklentileri üçüncü çeyreğin sonuna kaydı.

Bu veriyle dezenflasyon süreci çok hızlı başladı. Merkez Bankasına ve ekonomi yönetimine duyulan güven de arttı.

Ocaktan bu yana biz enflasyonda hiç piyasanın beklentisinin altında bir veri görememiştik. Ayrıca yüzde 1 bandında bir veriye de hasret kalmıştık.

İstanbul enflasyonu açıklanınca piyasanın morali oldukça bozulmuştu ancak korkulan olmadı. Piyasanın enflasyona dair algıları gelen verilerle çok olumlu etkilenecek."

BORSADA ARTIŞ BEKLENİYOR

Borsa için de konuşan Filiz Eryılmaz "Bu enflasyon verisi ayrıca borsaya artış da getirir. Borsa ve piyasa buna sevinir çünkü daha fazla sıkılaşma görmeyeceğiz. Sıkılaşma beklediğimizden daha erken bitecek." açıklamasında bulundu.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış alanlarında gelen olumsuz havayla birlikte 6 haftada 2 milyar dolarlık satış yapan yabancı yatırımcının borsaya geri dönmesi bekleniyor.

Enflasyon muhasebesi nedeniy­le bilanço karşılaştırmada ya­şanan güçlük ve şirket bilançola­rındaki zayıflık yerine güçlü bir borsa bekleniyor.