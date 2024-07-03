Enflasyon rakamı açıkladı, piyasalar hareketlendi! İşte dolar ve altında son durum
Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken yıllık ise yüzde 71,60 oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına piyasalar ne tepki verdi? İşte dolar ve altında son durum...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu. Memur ve emekli maaşlarından kıdem tazminatı tavan tutarına kadar çok sayıda alanı ilgilendiren haziran ayı TÜFE’si aylık yüzde 1,64 yıllık ise yüzde 71,60 oldu. Geçen ay zam şampiyonu şehirlerarası yolculuk ve su oldu.
PİYASALARDA SON DURUM NE?
Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda; Dolar: 32,5891 lira, Euro: 35,1078 lira, Sterlin: 41,4147 lira seviyelerinde seyrediyordu. Enflasyon rakamının duyurulmasının ardından piyasalardaki döviz satış fiyatları ise şu şekilde:
- Dolar: 32,5409 TL
- Euro: 34,9999 TL
- Sterlin: 41,4295 TL
ALTIN FİYATLARI
Enflasyon rakamının duyurulmasının ardından ise yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları yatay seyrediyor: İşte güncel durum...
- Gram altın: 2.451,38 TL
- Çeyrek altın: 4.064,00 TL
- Cumhuriyet altını: 16.195,00 TL
- Yarım altın: 8.124,00 TL
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ NE DEDİ?
Öte yandan Merkez Bankası'nın Haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu dönemde yüzde 43,52'ye geriledi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21'ken, bu dönemde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak kaydedildi.
Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat'ta yüzde 4,53, Mart'ta yüzde 3,16, Nisan'da yüzde 3,18 ve Mayıs'ta yüzde 3,37 artış göstermişti.