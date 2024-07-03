Enflasyon rakamları açıklandı, konut ve işyeri kira zam oranı belli oldu! İşte 2024 temmuz kira artış oranı

03 Temmuz 2024 10:17 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:22

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve emekli maaşları, kira zam oranı, engelli bakım aylığı, kıdem tazminatı ve bedelli askerlik yeni ve zamlı ücretleri ücretleri ortaya çıktı.

Vatandaşlar ise kira artış oranı hakkında araştırmaya geçti. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1,64 oldu.

Bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyon ise 71,60'e indi.

Konutlarda yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 65,07 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan ev sahipleri kiralarına yüzde 65,07 oranında zam yapacak.

İŞ YERİ KONUT KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı.

Yüzde 25 sınırlaması ile kira artışının enflasyonun altında kalması nedeniyle mal sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar olmuştu.

Birçoğu soluğu davada veya arabulucuda aldı.

Arabuluculuk sistemi ile nispeten bazı anlaşmalar sağlansa da anlaşma sağlanamayan durumlarda dava süreçleri devam etti.

Eğer kira kontratlarında herhangi bir artış maddesi bulunmuyorsa yenilenen kira kontratlarında kira artışları konutlarda Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması üzerinden yapılmaya devam edecek.

Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı da belli oldu.

12 AYLIK TÜFE RAKAMI BELLİ OLDU

Kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları ortaya çıktı.

Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış oranı da netleşti.

Konutlara ve iş yerlerine yapılacak haziran ayı kira artış oranı yüzde 65,07 olarak belirlendi.

Böylece temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri yüzde 65,07 oranında zam yapılabilecek.

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.

Gelen temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon 24,73 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 65.07 olarak öne çıktı.

Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 62.51 olarak gerçekleşmişti.