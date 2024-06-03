Enflasyon rakamları açıklandı, piyasalar hareketlendi: İşte dolar ve altında son durum...

03 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. TÜİK verilerine göre; mayıs ayında enflasyon yüzde 3,37 oldu. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 75,45 oldu. Piyasa Katılımcıları anketinde bu ay enflasyonun yüzde 3,04 artması bekleniyordu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs ayı enflasyon artış beklentisi yüzde 3,04 oldu. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,64'e geriledi.

AA Finans enflasyon beklenti anketinde nisan ayında enflasyonun yüzde 3 artacağını tahmin edildi. Yıllık enflasyonun ise yüzde 74,89'a yükseleceği öngörüldü. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,95 oldu.

DOLAR KAÇ TL?

İstanbul Kapalıçarşı'da 32,1930 liradan alınan dolar 32,1950 liradan, 34,9410 liradan alınan euro ise 34,9430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,21 liradan, euro ise 35,03 liradan satılmıştı.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe negatif olarak başladı. Ons altın, yüzde 0,38 düşüşle 2.318 dolar civarındayken gram altın ise 2,401 TL seviyesinde işlem görüyor.

2,401 TL seviyelerinde işlem gören gram altın TÜİK'in enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından aynı seyirde devam ediyor.