Enflasyon rakamları sonrası Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan kritik faiz mesajı!

04 Temmuz 2024 09:04 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:14

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle ortodoks politikalara geçiş yapılacak faiz artırım sürecine girildi. Merkez Bankası haziran ayında faizleri pas geçerek yüzde 50'de sabit bıraktı.

Dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin çok altında gelmesi "Faiz indirimleri ne zaman başlayacak?" sorularını akıllara getirdi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kritik açıklamalar geldi.

KAT EDECEK MESAFEMİZ VAR

Reuters'a konuşan TCMB Başkanı, "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan enflasyonu düşürme konusunda "son derece kararlı olduklarına dikkat çekti.

ENFLASYONDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Enflasyon Mayıs'ta 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükselerek yüzde 75,45 olarak ölçüldü. Haziran ayından sonra düşüşe geçeceği ifade edilen TÜFE, Çarşamba günü açıklanan verilere göre, yıllık yüzde 71,60'a gerilerken, aylık fiyat artışı da Haziran'da yüzde 1,64 oldu.

TEK BİR VERİDEN ÇIKARIM OLMAZ

"Talepte dengelenme belirtileri ortaya çıkıyor" diyen Karahan bunun fiyatlara da yansımaya başladığını gördüklerini söyledi ancak tek bir veri üzerinden çıkarım yapmadıklarına dikkat çekti.

"Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diyen Karahan "Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatı ile hareket ediyoruz" dedi.