Enflasyon tahmini sonrası BIST 100 endeksinde kritik eşik yeniden aşıldı!

08 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu sonrası bankacılık sektöründe hareketlilik hız kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 6'lık artış gösterirken, BIST 100 endeksi Ekim ayından bu yana ilk kez 9000 puanın üzerine çıkarak dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Ankara’da gerçekleştirdiği enflasyon raporu sunumunun ardından bankacılık sektöründe hareketlilik yaşandı. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 6’ya varan bir artış gösterirken, BIST 100 endeksinde de günlük yükseliş yüzde 2'ye ulaştı. Böylelikle Ekim ayından bu yana ilk kez 9000 puan seviyesinin üzerine çıktı.

PİYASA ANALİSTLERİ MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Piyasa analistleri, Başkan Karahan'ın açıklamalarının Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalini güçlendirdiği yönünde yorumlarda bulundu. Bloomberg’e konuşan Strateji Portföy Genel Müdürü Burak İhsan Çetinçeker, “Borsa, TCMB Başkanı'nın açıklamalarını Aralık ya da Ocak ayında başlayacak bir faiz indirim döngüsünün üstü kapalı sinyali olarak algılıyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, TCMB, sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini vurguladı ve 2024 ile 2025 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini güncelledi. Başkan Karahan, 2024 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 38’den yüzde 44’e, 2025 yıl sonu tahminini ise yüzde 14’ten yüzde 21’e yükselttiklerini açıkladı. Bu revizyon, enflasyon beklentilerinde artışa işaret ederken, TCMB’nin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını da ortaya koydu.