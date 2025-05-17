Enflasyon tahminleri tırmandı, Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken değerlendirme

Enflasyon beklentileri yükselirken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Piyasanın karamsar tahminlerine karşın Şimşek, enflasyonda düşüş sinyallerine işaret etti.

Merkez Bankası’nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,35’e, dolar/TL beklentisi ise 43,70’e yükseldi. Faiz beklentileri artarken büyüme tahmini düşürüldü. Tüm bu tablo tartışılırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık bazda ise 0,5 puan gerileyerek yüzde 25,1’e düştüğünü açıkladı. 24 ay sonrası beklentide yıllık bazda 3,6 puanlık iyileşme yaşandığını ancak nisan ayına göre sınırlı bir artış olduğunu belirtti.

Kararlı dezenflasyon politikalarının sürdüğünü vurgulayan Şimşek, “Son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz” dedi. Ilımlı emtia fiyatları, azalan belirsizlikler ve iç finansal koşulların enflasyonla mücadeleyi desteklediğine dikkat çekti.

https://x.com/memetsimsek/status/1923751251717550347